2026年03月06日 18時50分 メモ

バーレーンのAmazonデータセンターがドローン攻撃の標的になったのは「敵の軍事・諜報活動を支援している」とイランの革命防衛隊が判断したから



イスラエルとアメリカによるイランに対する攻撃を受けて、イランは多方面に対する反撃を行っています。このうち、バーレーンにあったAmazonのデータセンターへの攻撃について、イランのイスラム革命防衛隊は「敵の軍事・諜報活動を支援する役割を果たしていることを特定した上での対応」と説明しています。



ضربۀ کاری سپاه به بزرگ‌ترین مرکز داده آمریکا در منطقه

https://t.me/farsna/415292





AWS facilities in UAE, Bahrain damaged in attacks

https://www.iranherald.com/news/278900976/aws-facilities-in-uae-bahrain-damaged-in-attacks



Amazon Bahrain facility targeted for U.S. military support: Iran media

https://www.cnbc.com/2026/03/04/amazon-bahrain-data-centers-targeted-iran-drone-strike.html



現地時間2026年2月28日早朝から始まったイスラエルとアメリカによるイランに対する共同作戦で、イランは最高指導者のアリ・ハメネイ師をはじめとした首脳陣を失う大打撃を受けました。一方で、反撃も行われており、アラブ首長国連邦とバーレーンの合計3カ所にあったデータセンターがドローン攻撃を受けて大きく損傷しました。



Amazonが「中東のAWSデータセンターがドローン攻撃を受けた」と認める、中東リージョンの運用は「予測不可能」な状況が続く - GIGAZINE





2019年に建設されたバーレーンのデータセンターは中東エリアにあるアメリカのデータセンターとしては最大のもので、中東諸国や湾岸諸国にAmazonのサービスを提供するためのゲートウェイの役割を果たしています。特に、AWS Ground Stationに用いられているとのこと。



イラン国営・ファルス通信は、革命防衛隊が「当該データセンターは敵の軍事・諜報活動を支援する役割を果たしている」と特定し、ドバイのAmazonデータセンターおよび地域内の戦略的拠点に対する作戦の一環としてドローン攻撃を行ったと説明しています。





なお、アゼルバイジャン共和国に対しても何者かによるドローン攻撃が行われましたが、革命防衛隊関係者、イラン軍関係者、イラクにいる抵抗勢力の関係者のいずれも関与を否定したとのこと。ファルス通信は「シオニスト政権(イスラエル)」が地域の紛争拡大によって不安定性をもたらし、政治の行き詰まりから脱却しようとしているという見方を示しています。



تکذیب دخالت در حادثه پهپادی آذربایجان؛ ایران: خط قرمز ما خاک همسایگان است

https://t.me/farsna/415514

