SNSの台頭を1977年にSF作家が予言していた

SF(サイエンス・フィクション)はあくまで架空の物語ですが、 SF作品で描かれた技術が現実となる こともあるため、 フランス陸軍がSF作家を雇った 事例や、 MicrosoftがSF作家を研究施設に招き研究内容を公開した ケースなどもあります。そのようなSF作家が未来を予測した例として、20世紀後半に活躍したSF作家が1977年に「ソーシャルメディアの台頭を予測していた」ことを海外メディアのOpen Cultureが指摘しています。 Sci-Fi Author J.G. Ballard Predicts the Rise of Social Media (1977) | Open Culture https://www.openculture.com/2024/05/sci-fi-author-j-g-ballard-predicts-the-rise-of-social-media.html

2024年06月09日 19時00分00秒 in メモ, Posted by log1e_dh

