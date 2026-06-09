2026年06月09日 17時00分 試食

ベリーの甘酸っぱさやマンゴーの南国感を楽しめるスタバの「FRUITY CHEERS TORORI ストロベリーベリーベルガモット／マンゴーパッションフルーツ」を飲んでみた



フルーツ・ティー・ミルクが組み合わさった新シリーズ「スターバックス FRUITY CHEERS TORORI ストロベリーベリーベルガモット／マンゴーパッションフルーツ」が、2026年6月16日(火)からセブン‐イレブン限定で登場します。果汁の明るい味わいやティーの爽やかさ、そしてミルクがもたらす満足感を組み合わせたドリンクになっているというドリンクが編集部に届いたので、どんな味になっているのか一足先に飲んで確かめてみました。



「フルーツ×ティー×ミルク」を組み合わせたセブン‐イレブン限定ドリンク！新シリーズ「スターバックス® FRUITY CHEERS™ TORORI」誕生 | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパンのプレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000953.000155396.html



「スターバックス FRUITY CHEERS TORORI ストロベリーベリーベルガモット」(左)と「スターバックス FRUITY CHEERS TORORI マンゴーパッションフルーツ」(右)の見た目はこんな感じ。いずれもフルーツのイラストが描かれており、ミルク入りのジュースのような印象です。





まずは「スターバックス FRUITY CHEERS TORORI ストロベリーベリーベルガモット」を飲んでみます。





白ぶどうといちご果汁が10％入っており、ジャスミンティーを使用しているとのこと。ベルガモットとブラックベリーの風味は香料によるものだそうです。





原材料は果実(ぶどう・いちご)、砂糖、脱脂粉乳、ジャスミン茶、香料など。カロリーは100mlあたり56kcalで、1本500mlに換算すると280kcal。





グラスに注いでみると、液体はいちごミルクのような薄いピンク色です。





飲んでみたところ、ベリー系の爽やかな甘酸っぱい味わいに、ベルガモットとジャスミンティーの香りが加わって、口の中に一気に華やかな風味が広がります。ミルク感もしっかり感じられますが、ベースの甘みがかなり強くベリーの酸味もしっかりあるため、後味はまるで乳酸菌飲料のような印象になっていました。





続いて「スターバックス FRUITY CHEERS TORORI マンゴーパッションフルーツ」。





オレンジと白ぶどうの果汁が9％入っており、パッケージには「紅茶飲料」と記されています。なお、マンゴーとパッションフルーツの風味は香料によるものとなっています。





原材料は果汁(オレンジ・ぶどう)、砂糖、脱脂粉乳、紅茶、香料。カロリーは100mlあたり51kcalで、1本500mlに換算すると255kcalです。





液体の色はマンゴーラッシーを連想させる薄いオレンジ色。





一口飲んでみると、マンゴーとパッションフルーツの南国感あふれる風味が口の中に広がってトロピカルな気分を味わえます。これら全体をベースとなる紅茶とミルクがひとつにまとめており、夏らしさ満点のフルーティーなドリンクに仕上がっていました。





「スターバックス FRUITY CHEERS TORORI ストロベリーベリーベルガモット／マンゴーパッションフルーツ」の希望小売価格は税別198円で、2026年6月16日(火)から全国のセブン-イレブンで購入可能です。

