2026年04月15日 20時00分 レビュー

YouTubeの動画を公式機能より細かい条件で検索できる「Advanced Search for YouTube」



YouTubeは世界最大の動画共有プラットフォームで、ショート動画を含めてすさまじい量の動画がアップロードされています。しかし、動画の量があまりにも膨大であるため、標準の検索システムだとお目当ての動画を探しきれないことがよくあります。「Advanced Search for YouTube」はYouTubeのフィルター検索をわかりやすく簡単にできるサイトです。



Advanced Search for YouTube - Playlists.at

https://playlists.at/youtube/search/



Advanced Search for YouTubeにアクセスするとこんな感じ。





Advanced Search for YouTubeはYouTubeのフィルター検索や関連キーワード検索を簡単に行えるサイトとなっています。検索用のフィルター(条件)は以下の通り。

・Exact term：用語の完全一致検索

・Exclude term：用語の除外検索

・Title includes：動画名の関連用語検索

・Search in Channel：特定のYouTubeチャンネルで検索

・Video Length：動画の長さ

・Date before：指定した年月日よりも以前に投稿された動画を検索

・Date after：指定した年月日以降に投稿された動画を検索

・Remove Shorts：ショート動画を検索結果から除外





今回、以下の動画を探してみることにします。



1.56秒で180km/hに達する富士急ハイランド「ド・ドドンパ」の加速力3.75Gをプレス向け試乗会で体験してきた - YouTube





当然ながら「ド・ドドンパ」だけでYouTubeで検索しても、探したい動画が投稿されたのが2017年とかなり前で、その間にド・ドドンパ関連の動画が大量に投稿されているため、特定の動画を探し出すのは至難の業。





そこで、Advanced Search for YouTubeで「ド・ドドンパ」というキーワードのほか、「加速」という完全一致、4分未満、投稿日2020年1月1日以前という条件を設定して検索してみました。





すると、YouTubeの検索結果が開きました。トップは富士急ハイランド公式チャンネルが10年前に投稿した動画でしたが、2番目に今回探していた動画がヒットしました。





今度は同じ条件に、さらに「GIGAZINE」というチャンネルを指定して検索をかけてみました。





すると、GIGAZINEのYouTubeチャンネルでの検索結果が表示されました。Advanced Search for YouTubeはさまざまな条件でフィルタリングをかけることで、YouTubeの標準検索システムよりも簡単に絞り込むことが可能なので、「過去に見たあの動画を探したい」という時に便利です。

