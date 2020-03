2020年03月26日 20時00分 レビュー

NetflixやYouTubeをオンラインで同時視聴しながらボイスチャットが可能な「Binge Together」レビュー



新型コロナウイルス感染症の流行による外出自粛で、友人と集まって映画を見たり雑談をしたりする機会が減ってしまったという人もいるはず。「Binge Together」はビデオチャットを使いながらYouTubeやNetflixをオンラインで同時視聴できるサービスなので、自宅にいながらにして友人とワイワイ話をしながら映画やアニメをだらだら見ることができます。



Binge Together - watch movies together with your friends

https://bingetogether.com/



Binge Togetherにアクセスするとこんな感じ。なお、今回はGoogle Chromeからアクセスしていますが、Mozilla Firefoxでアクセスすると自動再生に対応しない可能性もあるとのことで、注意が必要です。





「Create a new watchparty」に見たいムービーのURLを入力します。今回はYouTubeの「1.56秒で180km/hに達する富士急ハイランド「ド・ドドンパ」の加速力3.75Gをプレス向け試乗会で体験してきた」というムービーを同時視聴してみます。





URLを入力したら、同時視聴を開始する年月日と時間を設定し、「Create」をクリック。





すると、同時視聴用のページが自動で作成されます。ページ上部に表示されるIDの文字列を同時視聴したい人と共有すれば、ページに招待できます。





招待された人は、教えてもらった同時視聴のIDをトップ画面の「Join a watchparty」の欄に入力し、「Join」をクリックすればOK。





同時視聴ページでは、Jitsi Meetを介したビデオチャットルームが用意されています。「Open Voice Chat」をクリックすれば……





別タブでチャットルームが開き、自動で入室します。Jitsi Meetは同時接続数に制限がないので、何人とでも同時視聴することができるのがうれしいポイント。





設定された時間になれば、同時視聴用のページが自動的にYouTubeのページへリダイレクトされます。Binge Together側で再生タイミングを自動的に合わせることで、同時視聴が可能になるというわけです。ただし、「あらかじめ設定した時間に視聴ページへリダイレクトする」という方法で同時視聴を可能にしているため、同時視聴が終わった後に別のムービーを視聴するためには、再び同時視聴ページを用意しなければならないのは少し面倒なところ。





Binge Togetherでは、YouTubeやVimeoのほかに、有料動画配信サービスであるNetflixとAmazon プライムビデオの同時視聴も可能です。例えば、Netflixのアニメ「BNA ビー・エヌ・エー」を同時視聴したい場合、BNAの視聴URLを「Create a new watchparty」に入力して同時視聴ページを作成すればOK。





同時視聴に設定した時間になれば視聴ページに自動で移行します。Binge Togetherを使えば、ビデオチャットを介した友人との同時視聴だけではなく、TwitterなどのSNSとハッシュタグを介して擬似的に映画の同時視聴と実況の企画も実施できそう。ただし、Netflixなど有料配信サービスを同時視聴する場合は、同時視聴に参加する人が各自登録済みのアカウントにあらかじめログインしておく必要があるので注意が必要です。