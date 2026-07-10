2026年07月10日 07時00分 レビュー

無料でYouTubeの動画やチャンネルが消えたときのために保存しておける「PreserveTube」



「PreserveTube」は無料で使えるYouTubeのアーカイブサービスで、急に動画やチャンネルが削除された場合でも動画を見たり情報を参照したりできるように、URLを入力するだけで簡単にYouTubeの動画やチャンネルをアーカイブ化することができます。



Home | PreserveTube

https://preservetube.com/





「Archive Youtube Video」の下にあるバーに保存したいYouTube動画のURLを入力します。「save」を押して実行。





初めて保存する際には注意が表示されます。まず、PreserveTubeは動画をアーカイブするために使用するものであり、YouTubeの動画を気軽にダウンロードしたり、プロキシとして利用したりするものではないとのこと。インターネットの歴史の一部として長期的に保存する価値があると思う動画のみを保存し、通常のYouTube視聴プロキシや一括ダウンロードツールとして使用しないように警告されています。「Continue」をクリック。





動画の情報がPreserveTube上に保存されました。記事作成時点の動画の最大サイズは100MBで、動画はデフォルトで480pで保存されますが、15分を超える場合は360pに画質が低下します。また、映画やテレビシリーズの告知などの映像クリップ、AIが生成したコンテンツ、年齢宣言のある動画などは、保存できません。





動画だけではなく、動画の詳細に書かれた内容や、付けられたタグも保存されています。ダウンロードアイコンをクリックすると動画をローカルにダウンロードすることが可能。





ブラウザでMP4が開くので、右クリックから「名前を付けて動画を保存」をクリックすると動画を保存することができます。ただし、PreserveTubeが警告していたようにダウンローダーとして使うことは推奨されないほか、PreserveTubeの仕様により元動画よりも画質が低下している可能性が高いため注意が必要です。





また、YouTubeチャンネルごと保存することもできます。「Archive a Youtube Channel」の入力バーに保存したいYouTubeチャンネルのURLを入力。





チャンネルの動画がまとめて保存されました。ただし、例えばGIGAZINEのYouTubeチャンネルには1万本以上の動画がアップロードされていますが、PreserveTubeに保存されたのは30件程度でした。2026年に投稿された新しい動画が大半を占めていたものの、2008年に投稿された動画も含まれており、多くの動画を投稿しているチャンネルから何が保存されるのかは不明です。動画の一覧からサムネイルをクリック。





動画の情報を個別に確認できます。





サイト下部にあるのは検索バーで、PreserveTube上に保存されている動画やチャンネルを検索することができます。試しに「貯金箱」と入力して「search」をクリック。





先ほど保存した動画が表示されました。





また、ページ上部にある「Latest」からは、どのような動画が保存されているのかを確認できます。





直近で誰かが保存した動画が一覧で表示されました。

