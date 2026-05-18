2026年05月18日 12時05分 ネットサービス

Googleアカウント作成時に電話番号を追加しないとストレージ容量が15GBではなくたった5GBになるテストが始まる



Googleアカウントへの電話番号の登録を促すため、Googleが一部地域でストレージ容量を制限するテストを行っていることが分かりました。電話番号を登録しないと使える容量が3分の1に減ってしまうようです。



The era of 15GB free Gmail storage is ending (Update: Google responds) - Android Authority

https://www.androidauthority.com/google-gmail-5gb-free-storage-test-3667002/



Google explains why some Gmail accounts only get 5GB free storage

https://www.androidauthority.com/google-free-15gb-gmail-storage-ending-explanation-3667360/



2026年5月、一部地域のGoogleユーザーから「Googleアカウントを新規で作成する際に電話番号を登録しないと、使える容量が5GBに制限される」という報告が寄せられました。報告は主にアフリカ諸国からでした。





通常、Googleアカウントに登録すると15GBの容量が無料で提供されます。この容量はGmailやGoogleフォトなどで共通です。



Redditユーザーが共有したスクリーンショットからは、「電話番号を登録することで15GBのストレージをアンロックする」という項目が表示されていることが分かります。





後日、Googleの広報担当者がこの件に関してコメントし、一部地域で容量制限のテストを行っていることを明かしました。



広報担当者は「一部の地域で新規に作成されるアカウントを対象とした新しいストレージポリシーをテストしています。このポリシーは、ユーザーに高品質なストレージサービスを提供し続けるとともに、ユーザー自身がアカウントのセキュリティとデータ復旧能力を向上させることを促すものです」と伝えました。





テクノロジー系メディアのAndroid Authorityは、Googleのストレージに関するヘルプページの文言が微妙に変わっていることを指摘しています。記事作成時点では「各Googleアカウントには(中略)最大15GBの保存容量が提供されます」と記されていますが、2026年1～2月頃は「各Googleアカウントでは(中略)15GBの保存容量をご利用いただけます」となっていて、「最大」という表現は使われていませんでした。



Googleアカウントは電話番号なしでも作成できるため、ユーザーは複数のアカウントを所有して大量のストレージ容量を確保できます。今回のテストはこうした行為を制限することが目的とも考えられています。

