容量無制限がついに終了した「Googleフォト」に写真を保存すると画質はどの程度劣化するのか?



2021年5月31日に容量無制限が終了したGoogleの写真やムービーを保存できるクラウドサービスの「Googleフォト」について、海外メディアのThe Vergeが「Googleフォトに写真を保存するとどの程度画質が劣化するのか?」を検証しています。



How bad is Google Photos’ compression anyway? - The Verge

https://www.theverge.com/2021/5/31/22461871/google-photos-compression-comparison-storage



Googleフォトは無料かつ無制限で写真や動画を保存できるということで、人気を博したクラウドストレージサービスです。しかし、2020年11月に「2021年6月以降は無料で使用可能なストレージ容量を『15GB』に制限する」と発表しました。なお、2020年11月時点でGoogleフォトに無制限に保存できたのは「最大解像度16メガピクセル以下の写真や1080pの動画」のみでした。



ついに容量無制限という魅力が失われることとなるGoogleフォトについて、The Vergeは「Googleフォトの圧縮技術はどのくらい画像を劣化させてしまうのか疑問に思った」とのこと。そこで実際に「Googleフォトにアップロードする前の写真」と「Googleフォトにアップロードした後の写真」を比較して、Googleフォトに写真をアップロードすることでどの程度画質が劣化するのかを検証しています。なお、アップロードに使用した写真はGoogle製のスマートフォンであるPixel 5と、富士フィルムの「X-T30」で撮影したものです。



実際にオリジナル写真とGoogleフォトにアップロードしてデータサイズが圧縮された写真を比較したところ、The Vergeは「結果はまちまちで、写真の場合は非圧縮のものと圧縮されたもので区別できないこともよくありました。ただし、解像度が低下すると、圧縮による劣化が目につくようになります」と記しています。



以下の写真は左がオリジナルの写真、右がGoogleフォトにアップロードしたことで圧縮された写真です。画像の真ん中にあるスライドバーを左右にドラッグすることで、オリジナルの写真と圧縮後の写真を比べることが可能。



以下はPixel 5で撮影されたネコの写真。被写体であるネコや背景の本をアップで見ても、違いはわかりません。なお、オリジナルの写真データは3.4MBだったところ、Googleフォトにアップロードすると1.5MBまでデータサイズが圧縮されたそうです。





Pixel 5の超広角カメラで撮影した以下の写真も、基本的には同じように見えます。しかし、よく見ると左の圧縮版は葉っぱの周りにノイズのようなものが確認できるとのこと。





X-T30で撮影した写真の場合、以下の通り。この写真もオリジナルと圧縮後とで差はほとんどないように見えます。ただし、Googleフォトは保存できる写真の解像度が16メガピクセルまでなので、オリジナルの26メガピクセルの写真が大幅にサイズダウンされてしまいます。これにより、ネコの目の部分などでブロック状のノイズが発生していることが確認できます。また、データサイズはオリジナルのものが12MBだったのに対して、圧縮後のものは662KBまで小さくなっていたそうです。





さらに、1080p(フルHD)のムービーをアップロードすると、オリジナル版と比べて圧縮版の画質がかなり劣化するとThe Vergeは指摘しています。以下の画像は1080pのムービーのオリジナル版(左)とGoogleフォトにアップロードして圧縮された後のもの(右)のワンシーンを切り取ったもの。全体的に圧縮後はぼやけており、細部のディテールが失われているだけでなく、色の鮮やかさも失われています。





上記のムービーは元々Pixel 5で4K画質で撮影されたもの。わずか10秒のムービーのオリジナル版は55MBでしたが、Googleフォトにアップロードすると6MBまでサイズが圧縮されています。



The Vergeは「Googleフォトにアップロードして写真やムービーを圧縮した際の品質の高さに感銘を受けています。写真の場合、元のファイルが16メガピクセル未満である限り、圧縮前と圧縮後でその違いはほとんど区別できません。しかし、ムービーの場合は非圧縮のものが最適であることは間違いありません」「本当の欠点は、Googleフォトに写真をアップロードしてデータを圧縮しても、容量を節約できるとは限らない点です。毎年何千枚もの新しい写真がクラウドストレージにアップロードされるので、確実に容量は膨らんでいきます。しかし、どうせ容量オーバーでお金を払うことになるなら、写真やムービーが最高品質で保存されるということに価値はあるのかもしれません」と記しています。