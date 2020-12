2020年12月08日 11時40分 ネットサービス

Googleが「2年間アクティブでないアカウントのデータを削除する」と発表、削除は早ければ2023年6月から



Googleが2021年6月1日からオンラインストレージのポリシーを変更し、Googleフォト・Gmail・Googleドライブで使用できる15GBの無料ストレージ容量を超過したまま2年以上使用を続けたり、2年間サービスを使用していなかったりした場合はアカウントのデータを削除すると発表しました。



サービスの利用状況と保存容量について - Google One ヘルプ

https://support.google.com/googleone/answer/10214036



Google storage policy changes from June 1, 2021: What you need to know | Technology News,The Indian Express

https://indianexpress.com/article/technology/tech-news-technology/google-storage-policy-changes-june-1-2021-inactive-accounts-deletion-free-storage-faq-7091374/



これまでGoogleは各アカウントに対して15GBの無料ストレージを提供しており、写真やムービー、文書ファイルなどの各種データを合計15GBまでGoogleフォトやGmail、Googleドライブなどの対応するサービスに無料で保存できました。また、Googleフォトでは元データより解像度を落とした写真またはムービーをアップロードする場合は15GBの割り当てにカウントされず、無料&無制限でデータを保存することが可能でした。





しかしGoogleは、「今日、人々はかつてないほど多くのデータをアップロードしています。事実、Gmail・Googleドライブ・Googleフォト全体で1日あたり430万GB以上のデータが追加され続けています」と述べ、増大する需要に対応し続けるためにストレージポリシーを変更すると発表しました。



Googleの発表によると、2021年6月1日からGoogleフォトでは写真やムービーの解像度を落としても15GBの割り当てにカウントされるようになるとのこと。15GBの割り当て対象となるのは2021年6月1日以降にアップロードされたデータのみであり、これ以前にアップロードされた写真やムービーは15GBの制限対象となりません。



無料&無制限で写真&動画を保存できる「Googleフォト」が2021年6月以降は15GBまで制限されることに - GIGAZINE





さらに、Googleは「2年間にわたり非アクティブになっているGmail・Googleドライブ・Googleフォト」について、該当するサービスからすべてのデータを削除するとも発表しています。2年以内にアクティブだったかどうかはサービスごとに判定されるため、GmailおよびGoogleドライブは利用しているがGoogleフォトは2年間利用していない場合、Googleフォトのデータだけが削除されるそうです。ただし、ユーザーが有料ストレージサービスである「Google One」のユーザーである場合、「2年間非アクティブなサービスのデータを削除する」というポリシーの影響を受けないとGoogleは説明しています。



Googleは2021年6月1日から新たなポリシーを適用し、早ければ2023年6月1日からポリシーに基づいたデータの削除を始める予定です。15GBの無料ストレージを2年間超過した場合とサービスが2年間非アクティブな場合の両方で、Googleは「データが削除対象となる少なくとも3カ月前」に、ユーザーに電子メールなどで通知を送るとのこと。



もし15GBの無料ストレージを超過したまま利用を続けている場合、ユーザーはサービスから不要なデータを削除するか、残したいデータをダウンロードして自身のデバイスやストレージで保存するか、Google Oneに加入してストレージの容量を増やすことで削除を回避できます。また、サービスが2年間近く非アクティブであると判定された場合、ユーザーはウェブまたはアプリからGmail・Googleドライブ・Googleフォトなどにアクセスすることで削除を回避することが可能です。