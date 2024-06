Googleスプレッドシートの計算速度が2倍に高速化

Googleスプレッドシートのグループプロダクトマネージャーであるエリック・バーンバウム氏によると、より高速なコード実行を実現する「WasmGC」によって、スプレッドシートの計算速度を2倍に向上させたとのこと。また、スムーズなスクロールやセル制限の拡張といった改善が行われたほか、数式の実行やピボットテーブルの作成、条件付き書式の使用などで、操作性が向上しています。 そのほかにも、以下のような改善が加えられています。 ◆サイドパネルへの「Gemini for Workspace」追加 チャットAI「Gemini」と対話しつつコンテンツの要約・分析・生成が行える「 Gemini for Workspace 」が、サイドパネルから利用できるようになります。Geminiがメールやドキュメントから得た情報をもとに、文脈に沿ったスプレッドシートを作ってくれたり、作業中のスプレッドシートの概要を自動表示したりしてくれます。 たとえばこんな感じで、まだなにも作業していないスプレッドシートを前にGeminiを呼び出して「テーブルを作成して欲しい」と依頼。最初から複数のプロンプトが用意されていて、内容は細かくカスタマイズ可能。

Googleが表計算アプリ「 Googleスプレッドシート 」の計算速度を、Google ChromeとMicrosoft Edgeで2倍に高速化したことを発表しました。このほかにも多数の改善が加えられています。 Double Calculation Speed in Google Sheets Plus New AI Features | Google Workspace Blog https://workspace.google.com/blog/sheets/new-innovations-in-google-sheets

2024年06月28日 12時05分00秒 in ウェブアプリ, Posted by logc_nt

