Chromiumを使ってChromeよりもさらに高速なウェブブラウザを開発するプロジェクト「Thorium」とは？

Googleによって開発とメンテナンスが行われているウェブブラウザのオープンソースプロジェクト「 Chromium 」を用いることで、Microsoft EdgeやOperaなど、さまざまなウェブブラウザを作り出すことができます。エンジニアの アレクサンダー・フリック 氏は、Chromiumを基に、Googleのウェブブラウザ「Chrome」よりも高速なウェブブラウザである「 Thorium 」を開発しています。 Outline of benefits of Thorium over vanilla Chromium. https://alex313031.blogspot.com/2022/01/outline-of-benefits-of-thorium-over.html

2024年05月26日 23時05分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1r_ut

