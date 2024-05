ドナルド・トランプ氏が「投票してくれたら闇サイト『シルクロード』創設者を減刑する」と宣言

Trump promises Libertarians a cabinet slot — and clemency for drug kingpin Ross Ulbricht | Semafor https://www.semafor.com/article/05/25/2024/trump-promises-libertarians-a-cabinet-slot-and-clemency-for-drug-kingpin-ross-ulbricht アメリカは民主党と共和党による二大政党制であることが知られていますが、政党がこの2つしかないわけではなく、州議会や地方自治体の議会では第三極の候補者が当選することがあります。リバタリアン党は、第三極政党の中では特に大きな規模の政党です。

2024年アメリカ大統領選の共和党候補者となることが確実視されているドナルド・トランプ前大統領が、第三極の政党であるリバタリアン党の全国大会に参加し、自分に投票してくれたら、終身刑2回を科されている闇サイト「シルクロード」創設者のロス・ウルブリヒト受刑者を減刑し家に帰れるようにすると約束しました。 Trump booed and jeered at Libertarian National Convention https://www.nbcnews.com/politics/2024-election/trump-commute-silk-road-website-operator-ross-ulbrichts-life-prison-se-rcna154082

2024年05月26日 23時00分00秒

