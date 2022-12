匿名の商取引を可能にするダークウェブの元祖「シルクロード」を作成した本人は今どこで何をしているのか？

違法ドラッグなどが販売されていたウェブサイト「シルクロード」の創設者であるロス・ウルブリヒト氏はすでに逮捕され、終身刑2回に仮釈放なしの懲役40年という、非暴力的な初犯の犯罪に対して前例のない厳しい判決が下されています。非常に重い判決が言い渡されたウルブリヒト氏ですが、このような判決は重すぎるとして、支援団体が立ちあがり抗議活動が行われています。 THE OFFICIAL WEBSITE FOR ROSS ULBRICHT | FreeRoss.org https://freeross.org/

・関連記事

違法薬物の取引はリアル世界から闇世界のインターネット「ダークウェブ」に急速に移行している - GIGAZINE



違法薬物サイト「Silk Road」が仮想通貨「Bitcoin」に与えた影響とは? - GIGAZINE



Bitcoin創設者と違法取引サイト「Silk Road」の不可解な関係が浮き彫りに - GIGAZINE



違法薬物サイト「シルクロード」から押収された26億円分のBitcoinが売却される見込み - GIGAZINE



Bitcoinは通貨ではないため「マネーロンダリングには該当しない」とSilkRoad創設者が主張 - GIGAZINE



闇サイト「シルクロード」から盗まれた4920億円相当のビットコインが押収される、ただし2022年11月時点では3分の1以下の価値に - GIGAZINE



闇サイト「シルクロード」に関連する1000億円相当のビットコインを何者かが移動したことが判明 - GIGAZINE

2022年12月30日 18時00分00秒 in Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.