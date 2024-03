2024年03月13日 11時01分 ネットサービス

トランプ元大統領がイーロン・マスクにTruth Social買収を持ちかけていたことが判明



アメリカ合衆国元大統領のドナルド・トランプ氏が、2021年から運営しているSNS「Truth Social」の買収話をXのオーナーであるイーロン・マスク氏に持ちかけていたことがわかりました。



Trump asked Musk to buy Truth Social last year in new revelation - The Washington Post

https://www.washingtonpost.com/technology/2024/03/12/trump-musk-truth-social-sale/





Trump reportedly asked Musk to buy Truth Social last year • The Register

https://www.theregister.com/2024/03/12/donald_trump_tried_to_sell/





The Washington Postがこの話題に詳しい2人の関係者から聞いた話として報じた内容によると、買収話は2023年夏ごろに浮上したものだとのこと。



トランプ氏とマスク氏は比較的良好な関係にあります。かつてトランプ氏はTwitter(現X)のアカウントを約2年にわたり凍結されたことがありますが、Twitterを買収してオーナーになったマスク氏の意向により、トランプ氏の凍結措置は解除されています。ただし、トランプ氏は凍結解除後もTwitterには戻りませんでした。



イーロン・マスクがトランプ元大統領のTwitterアカウントを復活させるも本人に復帰の意志はなし - GIGAZINE





Twitterから離れている間にトランプ氏は自ら、「政治的差別のないソーシャルメディアプラットフォーム」として「Truth Social」というSNSを立ち上げています。



ドナルド・トランプが新ソーシャルメディア「TRUTH Social」を発表 - GIGAZINE





せっかく作った自分のSNSを手放そうとした動きについて、The Washington Postはトランプ氏の金銭問題を指摘しています。トランプ氏を巡っては、融資を受けるにあたって資産価値を過大に申請し、不正な利益を得たとしてニューヨーク州司法長官が裁判を起こし、連邦地裁から3億5490万ドル(約523億円)の支払いを命じる判決が下っています。



トランプ氏に3.5億ドル支払い命令、3年の企業経営禁止も NY地裁 | ロイター

https://jp.reuters.com/world/us/NAJG76AZTFOWPM6WSPB3SURIO4-2024-02-16/



なお、Truth Socialの買収話自体は流れたようですが、トランプ氏とマスク氏の親密な関係は続いているようで、2024年3月にトランプ氏がマスク氏や有力な共和党支援者らと会談を行ったことが報じられています。



Donald Trump, Seeking Cash Infusion, Meets With Elon Musk - The New York Times

https://www.nytimes.com/2024/03/05/us/politics/trump-elon-musk.html



マスク氏は「はっきりさせておきますが、私は大統領候補者のいずれにも寄付を行っていません」とXに投稿しています。



Just to be super clear, I am not donating money to either candidate for US President — Elon Musk (@elonmusk)



Truth Socialを保有するTrump Media&Technology Groupのシャノン・ディバイン氏は、Truth Socialの買収話についてThe Washington Postからコメントを求められ、「トランプ氏とマスク氏はThe Washington Postの買収について話し合い、価値がないと判断したと聞いています」と返答したとのことです。