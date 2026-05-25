2026年05月25日 23時00分 ネットサービス

現実の出来事で賭ける「予測市場」で勝つのは誰か？負けるのは誰か？大手予測市場Polymarketからの証拠



選挙結果から戦争勃発の可能性、イベントに有名人が参加するかどうかまで、ありとあらゆる現実の出来事を賭けの題材にする「予測市場」が世界的に人気を集めています。最大規模の予測市場である「Polymarket」を調査した研究で、一体どれほどの人数が予測で勝っているのか、あるいは負けているのかが明らかになりました。



Chances are you’re going to lose money on Polymarket. Here’s why. - Washington Post

https://www.washingtonpost.com/technology/interactive/2026/polymarket-online-gambling-winners-and-losers/



Who Wins and Who Loses In Prediction Markets? Evidence from Polymarket by Pat Akey, Vincent Grégoire, Nicolas Harvie, Charles Martineau :: SSRN

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=6443103



vgregoire/polymarket-users · Datasets at Hugging Face

https://huggingface.co/datasets/vgregoire/polymarket-users



Polymarketは「Yes/No」で予測できる題材についてユーザー同士で賭け合うプラットフォームです。各題材は株式のような形で売買され、各株式は0.00ドルから1.00ドルの間で価格変動が起こり、この価格は市場の予測によって決まります。ある題材の「Yes」株が0.65ドルで取引されている場合、市場はその出来事が発生する確率を約65％と見積もっていることになります。





この株式は、結果が当たれば1ドルに、外れれば0ドルになります。0.65ドルで「Yes」株を買って結果も「Yes」だった場合、1ドル受け取って0.35ドルの利益になります。価格は常に変動していて、結果が出る前でも売買が可能で、キリのいいところで株式を手放すこともできます。



しかし、多くのユーザーは未来予測がそれほど得意ではなく、実際にお金を稼げる人はほとんどいません。



欧州コーポレートガバナンス研究所の金融研究者であるパット・エイキー氏らが実施した調査では、調査対象となった246万9589人中、お金を稼げたのはおよそ30％に相当する76万4988人だけだったことがわかりました。さらに、そのうち1200人、全体のわずか0.05％が利益全体の半分以上を独占していました。





1200人のほとんどは過去1年半の間に何千回もの取引を行っている「プロ」のトレーダーです。このようなトレーダーは賭ける対象を選ぶのも非常に上手で、統計的に見て単なる幸運とは考えにくいほど頻繁に勝っているため、専門知識あるいは綿密な調査、もしくは内部情報を握っていた可能性があるとエイキー氏らは考察しました。



お金を失ったのは170万4601人に及び、その損失額は合計で6億5026万6800ドル(約1034億円)でした。





利益がプラスになったアカウントの割合は従来型のギャンブルとほぼ同等。Polymarketユーザーは特にスポーツに弱く、天気とテクノロジー関連では勝つ人が多いそうです。ただ、全体の99.9％以上の人が健全な賭けをしていて、失っても少額で済んでいるようです。





エイキー氏らは「予測市場に手を出すということは、継続的に勝ち続けている高度なプレイヤーたちと競争することを意味します」とまとめています。

