海鮮の豊かなうま味とピリ辛キムチの風味が相性抜群で食欲をそそる「カップヌードル コク辛海鮮キムチチゲ」を食べてみた

・関連記事

いつものソースと濃厚なイカスミソースを同時に楽しめる「ペヤング 超大盛やきそばハーフ&ハーフイカスミ」試食レビュー - GIGAZINE



爽快な柚子の香りとピリッと辛い青唐辛子が効いた「日清のどん兵衛 特盛 柚子こしょうで食べる旨だし塩焼うどん」を食べてみた - GIGAZINE



卵とじと甘辛いみそがロースカツをワンランク上に昇華させる「ねぎ味噌ロースカツ丼」をかつやで食べてみた - GIGAZINE



4枚の肉と6枚のチーズを腹にぶち込み飢えを満たすバーガーキングの「アグリー ザ・ワンパウンダー」試食レビュー - GIGAZINE



館山産素材を使った辛口カレー揃いの「たてやま海自カレー」を千葉県館山市で食べてきた - GIGAZINE



2つのソースが炭火焼きビーフパティのうまみを引き立てるバーガーキングの「バディーバーガーセット」全3種を食べてみた - GIGAZINE



漆黒の濃厚ピリ辛カレー&衣カリカリ厚切りロースかつの相性が良すぎる「ロースかつ黒カレー」を松のやで食べてきた - GIGAZINE



甘酸っぱい油淋鶏ソースが決め手の「油淋鶏チーズチキンタツタ」&「ごはんチキンタツタ 油淋鶏チーズ」試食レビュー - GIGAZINE



東京スタジアム建設以前から存在する下町の味・コロッケパンを南千住の「青木屋」で食べてきた - GIGAZINE



2024年05月13日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.