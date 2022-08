2022年08月18日 10時20分 ハードウェア

AMDが次世代Ryzenプロセッサの発表会を2022年8月30日に開催予定、Ryzen 7000シリーズの詳細発表に期待



AMDがオンラインイベント「together we advance_PCs」を日本時間の2022年8月30日(火)9時に開催することを告知しました。イベントでは「Zen 4アーキテクチャ」を採用した次世代Ryzenプロセッサの詳細が発表される予定です。



AMDによると、「together we advance_PCs」にはAMDのリサ・スーCEOやマーク・ペーパーマスターCTO(最高技術責任者)が登壇し、次世代RyzenプロセッサやCPUアーキテクチャ「Zen 4」の詳細について発表するとのこと。また、AMDはDDR5やPCIe 5といった高速通信規格に対応したプラットフォーム「AM5」について言及しているため、イベントではデスクトップPC向けのRyzenプロセッサが発表されると考えられます。





AMDは2022年5月に開催された技術見本市「Computex Taipei 2022」でZen 4アーキテクチャを採用した次世代Ryzenプロセッサ「Ryzen 7000シリーズ」を2022年秋に市場へ投入予定であることを発表していました。当時の発表では「Ryzen 7000シリーズ」のCPUコアがTSMCの5nmプロセスで製造されることやシングルスレッド性能が15%以上向上したことが明かされています。「Computex Taipei 2022」におけるAMDの発表の詳細は、以下の記事で確認できます。



AMDは「together we advance_PCs」で発表するプロセッサのモデル名を明らかにしていませんが、AM5に言及していることや「Ryzen 7000シリーズ」が2022年秋に登場予定であることを踏まえると、「Ryzen 7000シリーズ」の詳細が発表される可能性が高そうです。



なお、日本時間の2022年8月30日(火)9時に開催される「together we advance_PCs」は、以下のAMD公式YouTubeチャンネルでライブ配信される予定です。



