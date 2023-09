iPhone 15 ProのA17 ProチップはシングルコアスコアがIntelのi9-13900KやAMDの7950Xに迫るハイスコアであることが明らかに

・関連記事

AppleがiPhone 15・iPhone 15 Pro・Apple Watch Ultra 2・Apple Watch Series 9などを発表した新製品発表イベントまとめ - GIGAZINE



「iPhone 15 Pro」「iPhone 15 Pro Max」が登場、チタニウムフレーム採用でよりエレガントに進化 - GIGAZINE



「iPhone 15 Pro/15 Pro Max」がiPhone史上初めて8GBのRAMを搭載していることが判明、一方「iPhone 15/15 Plus」は6GBのまま - GIGAZINE



「iPhone 15」「iPhone 15 Plus」が登場、ついにLightning廃止でUSB-C採用 - GIGAZINE



実は「iPhone 15」は2007年以来最も手頃な価格のiPhoneになっている - GIGAZINE



2023年09月15日 21時00分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.