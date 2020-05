2020年05月14日 12時50分 ハードウェア

Intelがよりセキュリティ性の高いビジネス向けCPUとなる第10世代Intel Core vProプロセッサ&Xeon Wプロセッサを発表



Intelが、よりセキュリティや管理性を強化したビジネス向けCPUの第10世代Intel Core vProプロセッサと、ワークステーション向けの第10世代Xeon Wプロセッサを発表しました。第10世代Intel Coreの「Comet Lake」シリーズを企業向けの管理機能であるIntel vProプラットフォームを実現したモデルとなります。



New Intel vPro Platform Enables Uncompromised Productivity and Performance for the Modern Workforce | Intel Newsroom

https://newsroom.intel.com/news/new-intel-vpro-platform/



Intel releases 27 Comet Lake vPro processors with mandatory hardware shield | ZDNet

https://www.zdnet.com/article/intel-releases-27-comet-lake-vpro-processors-with-mandatory-hardware-shield/



第10世代Intel Core vProプロセッサとXeon Wプロセッサは高度なセキュリティ性が特徴。すでにリリースされている第10世代Intel Coreプロセッサ「Comet Lake」シリーズにビジネス向けのチップセットを組み合わせることで、Intel vProプラットフォームに対応します。





以下のムービーで、第10世代Intel Core vProシリーズの特徴10点が解説されています。



10th Gen Power with 10th Generation Intel® Core™ vPro® Processors | Intel Business - YouTube





◆1:3年前のノートPCと比較して全体的なアプリケーションパフォーマンスが40%向上





◆2:Wi-Fi 6技術に対応し、高速・高パフォーマンスによるスムーズなビデオ会議環境を実現





◆3:拡張性が4倍に向上し、Wi-Fi 6への対応によりダウンロード速度が3倍に向上





◆4:バッテリー効率の向上





◆5:ドライブパフォーマンスが81%向上





◆6:オプションだったIntel ハードウェア・シールドの搭載が必須に





◆7:Intel Transparent Supply Chainによるハードウェアの安全性向上





◆8:Intel アクティブ・マネジメント・テクノロジーとIntel Endpoint Management Assistantによるデバイスのリモート管理





◆9:最新の技術をIntel vProプラットフォームに統合できる





◆10:Intelの次世代ノートPC水準「Project Athena」に対応





第10世代Intel Core vPro・第10世代Intel Xeon Wには、モバイル向けのUプロセッサとHプロセッサ、デスクトップ向けのSプロセッサがラインナップ。各スペックは以下の通りです。



Uプロセッサ



ベース周波数 最大周波数 コア数 スレッド数 キャッシュ TDP(熱設計電力) Core i5-10310U 1.8GHz 4.4GHz 4 8 6MB 15W Core i5-10610U 1.7GHz 4.9GHz 4 8 8MB 15W Core i7-10810U 1.1GHz 4.9GHz 6 12 12MB 15W



Hプロセッサ



ベース周波数 最大周波数 コア数 スレッド数 キャッシュ TDP(熱設計電力) Core i5-10400H 2.6GHz 4.6GHz 4 8 8MB 45W Core i7-10850H 2.7GHz 5.1GHz 6 12 16MB 45W Core i7-10875H 2.3GHz 5.1GHz 8 16 12MB 45W Core i9-10400H 2.4GHz 5.1GHz 8 16 16MB 45W Xeon W-10855M 2.8GHz 5.1GHz 6 12 12MB 45W Xeon W-10885M 2.4GHz 5.3GHz 8 16 16MB 45W



Sプロセッサ



ベース周波数 最大周波数 コア数 スレッド数 キャッシュ TDP(熱設計電力) Core i5-10500 3.1GHz 4.5GHz 6 12 12MB 65W Core i5-10500T 2.3GHz 3.8GHz 6 12 12MB 35W Core i5-10600 3.3GHz 4.8GHz 6 12 12MB 65W Core i5-10600T 2.4GHz 4.0GHz 6 12 12MB 35W Core i5-10600K 4.1GHz 4.8GHz 6 12 12MB 125W Core i7-10700 2.9GHz 4.8GHz 8 16 16MB 65W Core i7-10700T 2.0GHz 4.5GHz 8 16 16MB 35W Core i7-10700K 3.8GHz 5.1GHz 8 16 16MB 125W Core i9-10900 2.8GHz 5.2GHz 10 20 20MB 65W Core i9-10900T 1.9GHz 4.6GHz 10 20 20MB 35W Core i9-10900K 3.7GHz 5.3GHz 10 20 20MB 125W Xeon W-1250 3.3GHz 4.7GHz 6 12 12MB 80W Xeon W-1250P 4.1GHz 4.8GHz 6 12 12MB 125W Xeon W-1270 3.4GHz 5.0GHz 8 16 16MB 80W Xeon W-1270P 3.8GHz 5.1GHz 8 16 16MB 125W Xeon W-1290 3.2GHz 5.2GHz 10 20 20MB 80W Xeon W-1290T 1.9GHz 4.7GHz 10 20 20MB 35W Xeon W-1290P 3.7GHz 5.3GHz 10 20 20MB 125W