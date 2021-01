2021年01月12日 12時05分 乗り物

Intel子会社のMobileyeが東京を含む4都市で2021年に自動運転車の走行テストを実施



世界最大の家電見本市である「CES 2021」が、2021年1月11日からスタートしています。この中で、Intelの子会社で自動車関連のテクノロジーを開発する「Mobileye」が、自動運転車に関するテストを東京、上海、パリ、ニューヨークでも行うことを発表しました。



CES 2021: Mobileye Innovation Will Bring AVs to Everyone, Everywhere | Intel Newsroom

https://newsroom.intel.com/news-releases/ces-2021-mobileye-avs-on-move/



Mobileye announces autonomous vehicle pilot programs in Tokyo, Shanghai, and Paris | VentureBeat

https://venturebeat.com/2021/01/11/mobileye-announces-autonomous-vehicle-pilot-programs-in-tokyo-shanghai-and-paris/



Mobileyeは高精度な地図を自動で生成する「Road ExperienceManagement(REM)」、人間ドライバーが安全運転とみなす常識的な行動特性を定義する「責任感知型安全論(RSS)」、そして世界をリードするLIDARテクノロジーに基づくセンシングシステムの3つをベースに、自動運転車に関する技術を開発する企業です。



Mobileyeの自動運転システムは、8台のカメラと12台の超音波センサー、そして前面レーダーをオンボードコンピューターと組み合わせて使用するというもので、ニュースメディアのVentureBeatは「Mobileyeの自動運転システムはテスラのオートパイロットと似たもの」と説明しています。



Mobileyeの開発する自動運転システムは信号機や標識を検出できることが実証されており、交差点を完全に自動走行することが可能です。しかし、自動走行可能なエリアはREMによってマッピングされたエリアのみであるという弱点が存在します。なお、Mobileyeは75億km以上の道路をすでにマッピング済みであると主張しており、2024年までに毎日10億km以上の道路をマッピングすることで、自動走行可能なエリアを拡充するとしています。





そのMobileyeがCES 2021の中で行った基調講演の中で、同社の自動運転車による走行テストに関する今後の展開が語られました。Mobileyeは2020年にドイツのミュンヘンとアメリカのデトロイトで自動運転車の走行テストをスタートさせていますが、2021年にはテストの範囲を東京・上海・パリ・ニューヨークの4都市に拡張すると発表しています。これらの都市では一般道でREMを用いた走行テストが実施される模様。ただし、ニューヨークについてはテスト実施が検討の段階にあるとのことで、実施されることになるかは不透明なところがあります。





加えて、Mobileyeは自動運転車が無線や光ベースの検出および測距センシングの強化を実現する未来を想定していると述べ、自動運転をサポートするのに十分な新しいイメージングレーダー技術となるLIDARシステム向けのSoCを発表。このSoCでは、完全にデジタル化された最先端の信号処理、さまざまなスキャンモード、豊富なRAW検出、マルチフレームトラッキングが可能で、「パフォーマンスの大幅な飛躍を実現する」とMobileyeは説明しています。なお、Mobileyeの説明によればLIDARシステム向けの新型SoCを搭載した自動運転車では、毎秒最大50万回の検出を認識できるようになるとのこと。LIDARシステム向けの新型SoCは2025年に市場に投入される予定です。





また、Mobileyeはカメラ画像の解析チップである「EyeQ」シリーズの次世代チップとなる「EyeQ6」が、2023年に登場する予定であることも発表。EyeQ6はTSMCの7nmプロセスで製造される予定です。



他にもMobileyeはイスラエル発の交通アプリであるMoovitpと連携して、自動運転車を用いた配車サービスを構築する予定であることも発表。Mobileyeは2022年までにイスラエル、フランス、韓国の3カ国に100台以上の車両を導入してサービスを開始することを目指しています。なお、サービスに用いる予定の自動運転車は1台あたり1~2万ドル(約100~200万円)程度になる模様で、Mobileye製のLIDARセンサーを搭載したものとなる見込み。



なお、MobileyeがCES 2021で行った基調講演の様子は以下のムービーでチェックすることもできます。



CES 2021 Intel GO Conference with Prof. Amnon Shashua - YouTube