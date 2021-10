2021年10月07日 10時35分 ソフトウェア

Windows 11環境でRyzenなどの性能が低下する問題があるとAMDが発表



一部のCPUでWindows 11を実行しているとき、特定のアプリケーションにおいてパフォーマンスが低下することがある問題をAMDとMicrosoftが報告しました。この問題は2021年10月中に行われるWindows Updateで解消される見込みです。



Windows 11で確認されているAMDプロセッサの不具合は2点。





1つは3次キャッシュのレイテンシが最大で3倍になるというもの。これにより、メモリサブシステムの遅延の影響を受けやすいアプリケーションで、パフォーマンスが3%~5%低下します。eスポーツで用いられるようなゲームでは10%~15%のパフォーマンス低下が発生します。



もう1つは、シングルスレッドのアプリケーションを最速のコアに転送する「優先コア」機能が適切に働かないというもので、CPUスレッドのパフォーマンスに敏感なアプリケーションでパフォーマンス低下のおそれがあります。特に8コア以上、熱設計電力(TDP)が65Wを超えるCPUで顕著だとのこと。



前者はWindows Update、後者はソフトウェアアップデートで、それぞれ2021年10月に対応予定となっています。