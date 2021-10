2021年10月07日 10時40分 ゲーム

アメリカ海軍公式アカウントがうっかりゲーム実況を配信する事件が発生、仕事用アカウントと私用アカウントの切り替えミスが原因



2021年10月3日に、アメリカ海軍に所属する軍艦の公式Facebookアカウントが、広報とはまったく関係のないゲームのライブ映像を配信していたことが分かりました。配信されたゲームの映像は、記事作成時点でも閲覧することができる状態になっています。



US Navy Warship's Facebook account 'hacked' by 'Age of Empires' player

https://taskandpurpose.com/news/uss-kidd-facebook-account-hacked-age-of-empires/



Navy Facebook Account Hacked to Stream ‘Age of Empires’

https://www.vice.com/en/article/m7e8db/navy-facebook-account-game-stream-to-stream-age-of-empires



アメリカ海軍のミサイル駆逐艦「USS Kidd」の公式Facebookアカウントは、10月3日の夕方に「Hahahahaha」という笑い声のキャプションともにゲームのプレイ映像の配信を開始しました。その映像が以下。このゲームは、1997年にリリースされたリアルタイムストラテジーゲームの「Age of Empires」とのこと。





最初の配信は4時間にわたって続けられ、その後も10月4日の朝にかけて合計6回配信されました。





動画へのコメントはまばらで、ほとんどが乗組員の家族による困惑のコメントです。最初の配信には、「もしこれが私の息子の同僚がやったことなら、私の息子があした家に帰ってきた時、このことを一生の恥だと思うでしょう」とのコメントがついていました。



アメリカ海軍は当初、この一件はFacebookアカウントの乗っ取りが原因だと主張。アメリカ海軍の広報担当者であるNicole Schwegman氏はミリタリー系ニュースサイトTask & Purposeに対し、「USS Kiddの公式Facebookアカウントはハッキングされました。Facebookのテクニカルサポートと協力して、問題の解決にあたっています」と話しました。しかし、実際にはSNS担当者が仕事用のアカウントから個人用のアカウントに切り替え忘れていたのが今回の一件の原因だということが、後になって分かったとのこと。



アメリカ軍がうっかりしたミスからSNSで個人的な投稿をしてしまったのは、これが初めてのことではありません。2020年には、ノースカロライナ州にあるフォートブラッグ基地の公式Twitterアカウントが、性的コンテンツの規制が緩いことで知られるSNSであるOnlyFansで活動しているモデルの女性に、性的なツイートを送ってしまったことがあります。このツイートも、仕事用のアカウントと個人用のアカウントの切り替え忘れが原因だったことが、後の調査により判明しました。