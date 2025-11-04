車の不凍液と池のポンプでIntel Arc GPUのオーバークロック世界記録を樹立
自作PCの世界には、CPUやGPUなどを標準の動作周波数よりも高く動作させて、いかに性能を極限まで引き出すかを追究する「オーバークロック」を楽しむ人がいます。通常は液体窒素などを使ってパーツを可能な限り冷却するのですが、なんと自動車用の不凍液を使うことでIntel Arc B580のオーバークロック世界記録を達成したオーバークロッカーが登場しました。
GPU overclocker uses chilled car antifreeze and pond pump to push Intel card to sub-zero temps, sets world record — 'TrashBench' sets GPU benchmark record at -17C, gains 16% more performance | Tom's Hardware
https://www.tomshardware.com/pc-components/overclocking/gpu-overclocker-uses-car-coolant-and-pond-pump-to-cool-intel-arc-b580-achieves-17c-temperature-16-percent-performance-uplift-and-gpu-benchmark-record
世界記録を樹立したのはオーバークロッカーでYouTuberのTrashBench氏で、使用したグラフィックボードはMAXSONのMS-Intel ARC B580 iCraft 12G。
まずは外装と共にヒートシンク部分を外します。
GPUについているグリスを拭き取ります。
水冷ユニットを固定しますが、そのままでは装着できません。
