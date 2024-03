周波数6.2GHzを達成したIntel Core i9-14900KSが登場、性能も価格も高いので金に糸目をつけない愛好家向けとの評価

Intel Core i9-14900KSが2024年3月15日(金)に登場し、店頭に並びました。最大周波数が6GHzの大台に乗った Core i9-14900K からさらに200MHz強化された「スペシャル・エディション」のベンチマーク結果や発熱を技術系ニュースサイトのTom's Hardwareがレビューしています。 Intel Core i9-14900KS Review: The Last Core i9 Hits Record 6.2 GHz at Stock Settings | Tom's Hardware https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/intel-core-i9-14900ks-cpu-review ・目次 ◆1:ゲームパフォーマンス ◆2:生産性パフォーマンス ◆3:発熱 ◆4:総評 ◆1:ゲームパフォーマンス 2023年にリリースされたCore i9-14900Kと、今回登場したCore i9-14900KSはコア数やスレッド数が同じですが、最大周波数が200MHz向上したのに伴って、基本消費電力も125Wから150Wへと増加しています。

・関連記事

Intel第14世代Coreのハイエンドモデル「Core i9-14900K」海外レビューまとめ、Core i9-13900Kからは微々たる変化でCPUクーラー必須の激アツモデル - GIGAZINE



Intel第14世代Coreプロセッサ「Corei9-14900K」がオーバークロック時のクロック周波数で世界新記録を打ち立てたことが報告される - GIGAZINE



最大6GHzで動作するモンスター級CPU「Core i9-13900KS」をIntelが発表 - GIGAZINE



Intelが第14世代Coreプロセッサ「Meteor Lake」の概要を発表、第5世代Xeonから288個のEコア搭載プロセッサ「Sierra Forest」も登場 - GIGAZINE



AMDの第3世代Ryzen Threadripper 3960X/3970Xのレビューが解禁、熱と消費電力はすごいが性能もトップクラス - GIGAZINE

2024年03月15日 17時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.