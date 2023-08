コンパクトで卓上にも置けて周囲温度－7℃の冷風を浴びられる山善のコンパクトクーラー「YEC-RD03」を使ってみた

・関連記事

ボタン1発たった5分で香り高いアイスコーヒーが作れるサーモスのアイスコーヒーメーカー「ECI-661」レビュー - GIGAZINE



お手入れ簡単&1台で空気清浄機+加湿器+扇風機の3役をこなすダイソン「Pure Humidify+Cool」使用レビュー - GIGAZINE



フィルター掃除不要でカビや雑菌に強い加湿器「象印 スチーム式加湿器 EE-RN50」レビュー - GIGAZINE



本体が水にプカプカと浮くタイプの加湿器「Cleanpot」を使ってみました - GIGAZINE



電源なしでも使えてスムージーもみじん切りも1台だけでサクッとこなせるハリオの便利調理家電「コードレス 2WAY ブレンダー」レビュー - GIGAZINE

2023年08月04日 23時00分00秒 in レビュー, ハードウェア, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.