小鳥は超高速で点滅する光を認識する能力が人間の2倍以上も優れている

by Wikimedia Commons 空を飛ぶ鳥は、視界の中を高速で移動する昆虫や障害物などに素早く気づき、その正体を見分けて追跡する必要があります。スウェーデンの研究者らが2016年に発表した論文では、野生の小鳥がヒトの2倍以上もの視覚的な時間分解能(一定時間内に起きた視覚的変化を感知する能力)を持っていることが報告されています。 Ultra-Rapid Vision in Birds | PLOS One https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0151099

2025年08月04日 22時00分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by log1h_ik

