2026年06月26日 13時50分 AI

AIエージェントに「タスクに合ったAIモデルを見つける能力」を与える「OpenRouter MCP Server」が登場



数多くのAI企業が多種多様なAIモデルをリリースしており、AIモデルごとに「ウェブページのデザインが得意」「性能はそこそこだが、非常に安価」といったように特徴が異なります。「OpenRouter MCP Server」はAIエージェントにAIモデルの選別能力を付与できるMCPサーバーで、OpenRouter上で提供されているモデルやプロバイダーの中から目的に合ったものを見つけることができます。



The OpenRouter MCP Server — OpenRouter Blog

https://openrouter.ai/blog/announcements/openrouter-mcp-server/





Introducing the OpenRouter MCP, live model intelligence right inside your agent



Your agent builds and ships, but when it comes to choosing the right model for the right job, it guesses from 6 month old training data



Watch it pick, price, and test the right model: pic.twitter.com/b3W3bfqcct — OpenRouter (@OpenRouter) June 25, 2026



OpenRouterは大規模言語モデルや画像生成モデル、動画生成モデルなど多種多様なAIモデルのAPIを提供しています。これまではOpenRouterのユーザーは自分で適切なAIモデルを探す必要がありましたが、OpenRouter MCP Serverを導入することでAIモデルの選別をエージェントに任せることができます。





OpenRouter MCP Serverは「Claude Code」「Codex CLI」「OpenCode」「Cursor CLI」といったMCP対応エージェントで使用可能。以下の動画ではClaude CodeでOpenRouter MCP Serverを使ってAIモデルを選ぶ例が示されています。



OpenRouter MCP: Pick, price, and test any AI model in your coding agent - YouTube





Claude Codeに「入力100万トークン当たり2ドル以内で最高のコーディングモデルは？」と入力。





OpenRouterにラインナップされているAIモデルのうち「入力100万トークン当たり2ドル以内でコーディング能力が高いモデル」の一覧が表示されました。価格情報や性能情報はモデルの登場時ではなく質問への応答時の最新情報が使われる仕組みです。





OpenRouter MCP Serverでは他にもプロバイダーごとの応答速度を比較したり各種モデルの情報を調べたりできます。また、明示的に指示しない限り、エージェントで扱っているソースコードを外部に送信することはないとされています。



OpenRouter MCP Serverのドキュメントは以下のリンク先で公開されています。



OpenRouter MCP Server | Connect AI Tools to OpenRouter | OpenRouter | Documentation

https://openrouter.ai/docs/mcp-server

