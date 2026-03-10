2026年3月10日のヘッドラインニュース

2026年03月10日 18時12分 ヘッドライン

伊藤園が北米生まれの抹茶ブランド「matcha LOVE」をリブランディングし、「世界が愛した、自由なmatcha」をコンセプトとした新商品6種を発表しました。



世界が愛した自由な抹茶。matcha LOVE｜伊藤園

https://www.itoen.jp/matchalove/



matchaLOVE ブランドムービー - YouTube





「matcha LOVE」は海外でお茶人気が高まる中で2013年に北米で誕生した抹茶ブランドです。今回のリブランディングでは、海外の自由なスタイルで楽しまれてきた抹茶の価値観を改めて逆輸入し、ブランドを再定義することをコンセプトにしています。





新商品は缶飲料の「matcha LOVE 抹茶ベリーベリーラテ」「matcha LOVE 抹茶アーモンドラテ」「matcha LOVE 抹茶パンナコッタ」、水や牛乳に溶かして飲む粉末の「matcha LOVE 抹茶クラウドココナッツ」「matcha LOVE 抹茶レモネード」、カップやフタと抹茶粉末がセットになった「matcha LOVE 抹茶ラテ CUP」の6種類。





「matcha LOVE」の新製品は2026年3月23日から順次発売されます。



「めちゃくちゃ深い穴」を掘って膨大なエネルギーを手に入れる計画が進行中 - GIGAZINE



一度彫ったタトゥーが消えない理由が細胞レベルで明らかに - GIGAZINE



Nintendo Switchで「Call of Duty」をプレイできるようにする方法をMicrosoftが解説、一方ソニーはプレステ版の品質が意図的に落とされることを危惧 - GIGAZINE



5万年も永久凍土に眠っていた古代の「ゾンビウイルス」が科学者の手で目覚める - GIGAZINE



なぜストレスを感じると甘いものや炭水化物を食べたくなってしまうのか？ - GIGAZINE



Apple Watchを足首に装着するという選択肢 - GIGAZINE



1学年あたり最低8時間のAI授業を小中学校で実施するプログラムが中国北京でスタート - GIGAZINE



iOSとiPadOSにも対応＆操作性もリニューアルした片手デバイス「CLIP STUDIO TABMATE 2」をiPad Proと接続して使ってみたレビュー - GIGAZINE







おば山月記 - おば山月記（中埜） - カクヨム



走らんかいメロス - 走らんかいメロス（中埜） - カクヨム



「極めて危険な兆候」文化庁 国立の博物館・美術館に収益ノルマ＆未達成なら“閉館”も…現役職員が本誌に語った“怒り” | 女性自身



高市内閣 支持6ポイント下がり59％ 不支持26％ NHK世論調査 | NHKニュース | NHK世論調査、高市内閣、イラン情勢



東京電力福島第一原子力発電所 廃炉作業に1日約5000人 作業員確保が課題に | NHKニュース | 福島第一原発、東日本大震災、原発



台湾行政院長のＷＢＣ観戦での訪日、中国が分裂主義的挑発と批判 | ロイター



イスラエル特殊部隊がレバノン東部襲撃、数十人殺害とレバノン当局 40年間不明の空軍兵捜索のためと - BBCニュース



「エチレン」国内生産に影響 イラン情勢 原油の安定供給懸念で | NHKニュース | 資源・エネルギー、中東、イラン情勢



台湾周辺で確認される中国軍機が激減、専門家らの臆測呼ぶ 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



「親トランプ」のメローニ政権が国民投票前に逆風 イラン攻撃は「国際法違反」明言迫られ - 産経ニュース



イラン攻撃後に馳氏の応援演説 高市首相「不適切だったと思わない」 [石川県] [高市早苗首相][韓国大統領選挙][アメリカとイスラエル、イランを攻撃 報復も]：朝日新聞



原子炉直下に新たな想定外「消えたコンクリート」 15年後の今も謎 [東日本大震災]：朝日新聞



【速報】茂木氏、イラン外相に事態沈静化要求|47NEWS（よんななニュース）



各党支持率 自民33.6％ 中道6.2％ 国民4.1％ NHK世論調査 | NHKニュース | NHK世論調査、選挙、国会







突然届く謎のコンテナ ニデックに蔓延した不正「偽りの報告もう嫌」：朝日新聞



首相「苦手な女」表現使わない ギフト配布で言及|47NEWS（よんななニュース）



トップは5年連続で鳥取県…都道府県別40位台に低迷続く鹿児島――「特効薬はない」。行政職の男女格差なお隔たり | 鹿児島のニュース | 南日本新聞デジタル



イラン捨て身の報復、シーア派殉教思想が影響 「天国の扉閉じる前に」 - 日本経済新聞



トランプ政権、再保険3兆円超。ホルムズ海峡通航、船体・貨物を対象。金融公社が中央軍と連携|日本海事新聞 電子版



「あたかも直接聞いたかのような…」識者指摘 福島知事、式辞で引用 | 毎日新聞



トランプ政権、急騰する原油価格めぐりパニックに(1/2) - CNN.co.jp



隣接の基地に米軍の「トマホーク」着弾か、新たな映像浮上 イラン小学校攻撃(1/2) - CNN.co.jp



原油価格の激しい変動、中東をはるかに超えて不安広がる - CNN.co.jp



米ロ首脳が電話会談 トランプ氏、プーチン氏が中東で「力になりたい」 - CNN.co.jp



イラン、背水の「原油高」作戦 インフレあおりトランプ氏に圧力 - 日本経済新聞



当選者が開票翌日に辞職願 当選証書も受け取らず 埼玉県議補選 | 毎日新聞



「中学生でもわかる」 初代規制委員長が語る原子力の「虚構」 | 毎日新聞



特急くろしお増便も「需要増えず」 新宮―白浜間、JR西日本が検証 [和歌山県]：朝日新聞



1月の家計調査 世帯の実質消費支出 前年同月比1％減少 | NHKニュース | 統計・指標、総務省



中東に広がる戦火 イランの狙いは ここに注目 出川展恒 | NHKニュース | 解説委員室、イラスト解説 ここに注目！、出川展恒



外食大手コロワイド カフェ・ベローチェなどの運営会社 買収へ | NHKニュース | 合併・買収、飲食業、企業・経営



トランプ氏、ロシア制裁解除を示唆 イラン攻撃で高騰の油価下げ狙う - 日本経済新聞



トランプ氏、軍事作戦「間もなく終結」 イラン側は攻撃拡大を警告：時事ドットコム



【速報】トランプ氏、米テレビに「戦争はほぼ完了」|47NEWS（よんななニュース）



日本関係損傷船、オマーン湾外に 空から落下物、国交相|47NEWS（よんななニュース）



中朝、旅客列車12日再開へ 6年ぶり、関係活発化も|47NEWS（よんななニュース）



【速報】攻撃なら石油輸出させずとイラン革命防衛隊|47NEWS（よんななニュース）



トランプ大統領「イランがホルムズ海峡で石油流通止めれば20倍激しく攻撃」SNS投稿 | NHKニュース | トランプ大統領、イラン情勢、アメリカ



奥能登では馳氏が大差 市町ごとの得票率から見えた石川県の分断 | 毎日新聞



イランの小学校への攻撃 国際調査グループ“米軍によるもの” 動画の分析から | NHKニュース | イラン情勢、アメリカ、イラン



中野サンプラザ再開発 複合施設建設へ ２０３４年度完成目標 | NHKニュース



トランプ氏「戦争ほぼ終了」 NYダウ239ドル高、原油81ドル台に急落 - 日本経済新聞



40歳を超えて資格取得、うどん店→個人事業主に転身し年商2000万円超え...電気主任技術者資格にブルーカラーバブルを感じる一方、営業力や利益率など様々な意見も - Togetter



友人医師が『プラシーボ効果はガチで絶大な効力があるから、科学的根拠のあるものをめちゃくちゃに信じて使うのが最強』って力説していた - Togetter



小4の息子に皿洗いを頼んだら「虐待だ」と言われ妻がショックで号泣...中には児相で保護されてしまった子も「廊下でボロボロの地雷系を見て心底反省」 - Togetter



小学生たちが赤信号の横断歩道でわざわざ車の前に飛び出す度胸試しをしてて人生終わりかけた..急ブレーキ踏んでクラクション鳴らしたら子供たちが大ウケしてた - Togetter



おばさんのブラトップ要望あるある「盛れなくていいから下から支えてくれ」「レースやちっさいおリボンいらん」→ブラデリス、グンゼなどおすすめが集まる - Togetter



私の家で手料理を美味しいと食べてた友人に「たまにはそっちの家でご飯食べようよ」と言ったら「嫌だよ、こっちで作ったら生ゴミ出るじゃん」と言われ、人生で一番ナメられてるなと思った - Togetter



「現代だと罰金3000円」若い子はわからないと思うけど、この２本の鉄の棒には甘酸っぱい青春が詰まってるんだよ - Togetter



「女子に四年制大学はもったいない」…地方の親世代に残る古い価値観 鹿児島と東京の進学率は30ポイント差以上 | 鹿児島のニュース | 南日本新聞デジタル



三省堂（出版）と三省堂書店はなぜ混同されるのか【お詫びと訂正】（飯田一史） - エキスパート - Yahoo!ニュース



炎上するかも？むしろ読みたくなる？43年間ミステリ小説を読み続けてきたなかで「ちょっと何言ってるかわからない」と思ったダメなミステリ略してダメミス作品がこちら - Togetter



能登の人から見た石川県知事選＜県外の人にこそ読んでほしい＞｜NNN



仲介業者のミスで引っ越し予定だった部屋が確保できておらず、入居できない事態に…仲介手数料の返金だけですむ問題？「あまりにクソゲーがすぎるかも」 - Togetter



「あの時のおばあさんの目の色だけは、今もこびりついて離れない」背負ってた高齢女性を諦めて生き延びた男性が語る「東日本大震災の日に津波避難した際の凄惨な思い出」 - Togetter



「ぬるま湯、の痛ましさ」「自分が死んだ後この子はどうなるんだろうって」寝たきりの29歳娘を殺害した58歳母親が逮捕された事件、詳細を知ると胸が押し潰されそう - Togetter



すらるど - 海外の反応 : 海外「日本はやる時は徹底的にやるな」日本の防災科研にある大型降雨実験施設を見た海外の反応



杏仁豆腐とタイヤの味がする…？人生で初めてドクターペッパーを飲んだ人の感想が話題に「ドクペは選ばれし者のための飲み物だから」「缶の方が美味しい」 - Togetter



Claude Codeのghコマンドpermission問題をreadonly用ラッパーで解決する - $shibayu36->blog;



Claude Codeが本番DBを消した事故 ― 改めて確認しておきたいインフラの基本 #AWS - Qiita



long-standing Japanese input bugs（日本語入力の長… - Apple Community



【藤本健のDigital Audio Laboratory】伝説“miniKORG 700S”フィルタ搭載！コルグ初のUSBオーディオ「microAUDIO」音質検証-AV Watch



ノア・スミス「誰も語っていないAIバブル崩壊の第三シナリオ」（2025年12月9日） – 経済学101



Devinが本番APIで障害を起こした経緯と学び - tacomsテックブログ



会議中にすべてが分からなくなり「なんだこれ、私の資料か…」「この3分間に話したことは全部嘘です」などと言ったあと、先輩から感謝のチャットがきた - Togetter



AIによるコンテンツ執筆に関するZennの方針について | What's New in Zenn



生成AIの登場で量子コンピュータの存在価値が微妙に。量子人材の行末。





2chはそれまでは時々見ていたのだが、以前の職場がとある件で大炎上した時に立ったスレで、いかにももっともらしく「中の人」の体で書き込んでる情報が全部間違ってるのを見て、「あーこんなもんなのか」と思ってしまい、以来自分でもびっくりするくらい見なくなった。 — 河野有理 (@konoy541) 2026年3月10日



【レビュー】机の上にも乗る約6万円の小さなストリーミングアンプ「WiiM-Amp」が凄かった件 - AV Watch



【ミニレビュー】基準が上がったスタンダード。99800円からの「iPhone 17e」レビュー - AV Watch



楽天モバイル回線の不正契約サイト運営容疑、男２人逮捕…５００万件の楽天ＩＤとＰＷ入手し不正接続か : 読売新聞



マイナンバーカード(物理)は使わない iPhoneだけで確定申告した - Impress Watch



楽天モバイルeSIMの不正契約容疑で2人逮捕 1千回線契約か：朝日新聞



【2026年版】Proxmoxを最強の『開発プラットフォーム』へ変貌させる全手順 #AWS - Qiita



「iPhone 17e」実機レビュー：10万円切りで子供のスマホデビューに最適？ 春を彩る「ピンク」も - ケータイ Watch



「GPTやめる」軍事利用でOpenAIに逆風 幹部離脱、アプリ削除4倍 - 日本経済新聞



Google Antigravityを触ってみる- MAGI風アプリを作ってみた #LLM - Qiita



kz × TAKU INOUE feat.初音ミク「クロスロード」 - YouTube





TVアニメ「カナン様はあくまでチョロい」メインPV | 2026年4月4日(土)〜放送開始 - YouTube





Dragon Slayer Project | Falcom



すみかを整えると聞いて草むらや清流ばかりをイメージしていたが、ぽこあポケモンをプレイするとそうではなく、生物多様性について考えさせられた - Togetter



驚異のメカニズム「乗用車」【ソフトウェアトーク劇場】 - ニコニコ動画





【魂魄妖夢】「ハッピーミルフィーユ」踊ってみた【東方手描き】 - ニコニコ動画





【手描き】エンジェルトレイン【NEEDY GIRL OVERDOSE × ラグトレイン】 - ニコニコ動画





『OCTOPinbs』 ティザートレーラー - YouTube





TVアニメ「天は赤い河のほとり」ティザーPV【2026年7月 日本テレビ・ＢＳ日テレにて放送開始】 - YouTube





【推しの子】さっぽろ雪まつり2026雪像スペシャルライトアップ映像 - YouTube





TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』アニメMV｜第2期 OPテーマ すりぃ「CATCH!!!」ANIME MUSIC VIDEO - YouTube





TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』PV第1弾｜OPテーマ：yonige「芽吹くとき」 - YouTube





TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』メインPV第2弾 ｜ 4月5日(日)より分割2クールにて放送開始 - YouTube





【字幕版】 『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』 最終トレーラー - YouTube





【日本語版】 『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』 最終トレーラー - YouTube





SFシミュレーションゲーム『R-TYPE TACTICS I･II COSMOS（アール・タイプ タクティクス I･II コスモス）』トレーラー | PS5® & PS4® - YouTube





日本一ソフトウェア UNTITLED// 2026.3.11 - YouTube





任天堂株式会社 ニュースリリース :2026年3月10日 - 「スーパーマリオブラザーズ40周年 × プロ野球12球団」の実施について｜任天堂



映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』日本語吹替版予告 3月20日（金・祝）公開 - YouTube





『コマンドー』41年ぶり続編企画が進行中！シュワルツェネッガーに脚本届く｜シネマトゥデイ



生理のタブー今も？ 五輪メダル候補のアンバー・グレンの告白に反響 女性選手の課題、元競泳日本代表の伊藤華英さんに聞く | NEWSjp



イラン女子サッカー代表5人に人道ビザ発給、帰国すれば迫害の恐れ 豪 - CNN.co.jp



なぜ韓国ではWBCを無料で観られるのか──法制度と民間戦略における日本との違い（松谷創一郎） - エキスパート - Yahoo!ニュース



「明星 麻膳堂監修 麻辣牛だし麺​」(3月30日発売) | 明星食品