2025年12月26日のヘッドラインニュース

ファッションブランドの「AVIREX」とスクウェア・エニックスの「FINAL FANTASY VII REMAKE」の世界観が交差するスペシャルコレクションが2026年1月1日にリリースされます。フライトジャケットをはじめとするAVIREXのシグネチャーモデルに、FINAL FANTASY VII REMAKEを象徴するモチーフやデザインを落とし込み、両者のアイデンティティを融合させたコレクションです。
AVIREX / FINAL FANTASY VII REMAKE | AVIREX OFFICIAL SITE｜アヴィレックスオフィシャルサイト
https://www.avirex-usa.com/feature/427.html
スペシャルコレクションは2026年1月1日発売で、「AVIREX」直営店舗および「AVIREX」公式オンラインストアで販売されます。
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
松屋でビーフシチューハンバーグ頼んだら味噌汁ついてきた、なんでだよ→麻痺した常連「松屋だから当たり前だが…？」 - Togetter
あ..ありのままクリスマスに起こった事を話すぜ!— 油淋鶏 (@eurenji_inc) 2025年12月25日
俺が帰宅し部屋の扉を開けたら台所で妻が燃えていた..
何を言ってるのかわからねーと思うが俺も何が起こってるのか分からなかった..頭がどうにかなりそうだった..
SNSの炎上とかそんなチャチなもんじゃあ断じてねえ.."火"の根源的恐怖を味わったぜ.. pic.twitter.com/yUO5mpCViS
【注意喚起】帰宅して部屋の扉を開けたら台所で妻が燃えていた「怖すぎる」「これ他人事じゃないな」 - Togetter
上司が「鉛筆舐め舐めしといて」言ったら、若い女性係員に「キモっ」って言われててワロタ— だんます (@massdn) 2025年12月25日
上司が「鉛筆舐め舐めしといて」言ったら、若い女性係員に「キモっ」って言われててワロタ「実際意味知っててもキモく感じる」 - Togetter
「よく考えておいて」って意味で
昔の鉛筆は粗悪品だったので 舐めて書きやすくしてたからなんですが
「よく考える」にずるい意味を含めて「数字をごまかして 帳尻を合わせて」と言う意味で使う場合もあります
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
「能登」と「東日本」に肉薄した地震学者 最も恐れる「次の場所」は | 毎日新聞
“手のひらサイズ”のマイクロリアクターを開発 | Science Tokyo - 東京科学大学
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
トランプ級戦艦、現代の「大和」か レールガン搭載も戦略性に疑問 - 日本経済新聞
戦時中の教訓はどこに 赤字国債発行が常態化、高市首相どうする | 毎日新聞
トランプ米大統領、サンタ追跡電話に参加 子ども相手に持論押し付け：時事ドットコム
サウナ火災、関係先を家宅捜索 ドアノブ、１年以内に交換か―警視庁：時事ドットコム
名古屋 出張中の愛媛県警の警察官など 豊臣秀吉像の首折ったか | NHKニュース | 愛知県、事件・事故
【速報】森岡毅氏率いる刀、「イマーシブ・フォート東京」営業終了へ 「施設規模が過大」理由に ジャングリア運営の筆頭株主＜コメント全文＞ | 沖縄タイムス＋プラス
ロシア、ウクライナのエネルギー施設攻撃に中国の衛星情報を利用か | 毎日新聞
新潮社が週刊新潮誌上でおわび掲載へ コラムへの校閲指摘、修正せず：朝日新聞
インフルエンサー「宮崎麗果」5億円近い所得隠し 脱税の罪で在宅起訴 東京地検特捜部 | NHKニュース | 検察、IT・ネット、事件・事故
＜政治部取材メモ＞18～29歳の支持率ゼロ% 立憲民主「シルバー政党化」が止まらない - 産経ニュース
在宅勤務装いアウトドア施設へ 職員を懲戒処分、52回実労働なし [奈良県]：朝日新聞
「トケマッチ」運営会社元代表らを詐欺容疑で逮捕 高級腕時計シェアリングサービス | NHKニュース | 事件・事故
「メリットなくただの厚意」 兵庫県警幹部へ金品、経緯明かす―県議死亡の疑惑も言及・委託先業者：時事ドットコム
原発の再稼働「賛成」が48％、「反対」を大きく上回る 世論調査 | 毎日新聞
「日本人に働いてもらうこと重要」外国人採用取りやめへ 三重県知事表明 排外主義は否定 - 産経ニュース
三重・伊賀市長「撤回求める」 県の外国人職員採用取りやめ検討に | 毎日新聞
屋外看板は建築基準法違反 不燃材料使わず延焼拡大 道頓堀ビル火災 大阪消防が中間報告 - 産経ニュース
男女間の仕切りがない上野公園のトイレ 不安の声受け東京都が改修へ：朝日新聞
なぜウクライナ戦争は終わらないのか？ロシアによる侵攻から日本が学ぶべき「教訓」とは Wedge ONLINE(ウェッジ・オンライン)
(PDFファイル)おやつカンパニーと山芳製菓による資本業務提携に関するお知らせ
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
【海外の反応】 パンドラの憂鬱 海外「もうみんなで日本に逃げよう！」 クリスマスを自由に祝える日本に欧米人から羨望の声
新築アパートの壁がカビだらけになってしまった→夏場にエアコンをきかせたことによる結露が原因で保証の対象外と言われたが設計ミスとかではないの？ - Togetter
予約していた美容院からかかってきた電話の声でピンチを嗅ぎ取り、2時間早く美容院へ…人助けができた上にクリスマスプレゼントまで頂いたという話に「めっちゃいい人」「心温まる」 - Togetter
先月遺言状を書くのを手伝ったお客さんが「妻も子供も全然見舞いにも来てくれない。財産は看護師の◯◯さんに譲ることにする」と言い始めた - Togetter
昨日のエゾタヌキたち— 旭川市旭山動物園［公式］ (@asahiyamazoo1) 2025年12月24日
重機の音にそわそわしていました。#旭山動物園 #asahiyamazoo#エゾタヌキ #北海道小動物コーナー pic.twitter.com/mQBK1mIGNp
え？バスの荷物取ってたら気付かず閉じ込められてバスの荷物入れの中なんだけど今…結構マジでヤバい「ガチ怒られインシデントでしょこれ」 - Togetter
福知山線脱線事故が発生する直前、老婦人が「今すぐ降りろ」と言って電車から降ろされたという話はオカルトではなく現実に存在した - Togetter
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
短期間でコロコロ現場が変わるITエンジニアは能力が怪しい部分があるのだが、火消し要員だけは別枠である「ラベリングされた側にも苦悩がある」 - Togetter
「これのどこが光ってたん？？」リビングの照明の電球を交換しようと開けたら見たことないやつでお手上げ→LEDシーリングライトなので全交換になります… - Togetter
2025年「はてなブックマーク年間ランキング」トップ100 - はてなニュース
【レビュー】B&W、ゼンハイザー、アップル……急に面白くなってきた10万円前後のハイエンドヘッドフォンを一気聴き - AV Watch
オーディオデバイスなのにLinuxやレトロDOSゲームも動く「Sound Blaster Re:Imagine」 - PC Watch
物流拠点「ZOZOBASE」の意思決定を支える注文数の時系列予測 - ZOZO TECH BLOG
「AIで作ったやつも表彰されるのかぁ」という声が生々しい…『探偵！ナイトスクープ』で放送された「AIに頼りすぎる12歳の娘」が神回だと話題に - Togetter
撤退続くスキマバイト レッドオーシャン市場を進む「スポットバイトル」の戦略【鈴木淳也のPay Attention】-Impress Watch
楽天銀行×楽天証券口座連携サービス「マネーブリッジ」、普通預金の最大優遇金利の適用残高を1,000万円に引上げ＆優遇金利を改定- より多くのお客さまに、お得で便利な資産運用をサポート -| 2025年 | プレスリリース | 楽天銀行
【特集】高血圧不安ニキこそ持つべき。Apple Watchの「高血圧パターンの通知」は生活習慣病予防の救世主か？ - PC Watch
自分の中で「録音」の意味が変わった1年 by西田 宗千佳 - AV Watch
AIを禁止して気づいた エンジニアの基礎体力 #新人プログラマ応援 - Qiita
「考えるため」にObsidianをシンプルに使う｜倉下忠憲
【Hothotレビュー】M3/M4ユーザーが嫉妬する？M5版MacBook Proの“爆速SSD”がもたらす圧倒的時短効果 - PC Watch
【大河原克行の「パソコン業界、東奔西走」】2026年、PCを値上げする？しない？13社にアンケートを取ってみた - PC Watch
はてなブログ 年間アワード - 週刊はてなブログ
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
ホロライブを見守る影の人々。24時間365日、全てを監視し続けるモデレーターの思い | COVERedge
公正取引委員会、映画・アニメ制作現場の実態調査報告書を公表
元チェス世界王者の逮捕決定 ロシア裁判所、カスパロフ氏|47NEWS（よんななニュース）
ヤンデレサイコあかり草に地下室に閉じ込められた【一人称/ヤンデレ投稿祭2025】 - ニコニコ動画
トラックでニトロを運ぶついなちゃん『Nitroglycerine!』 - ニコニコ動画
きこりの与作(カセットビジョン) RTA 39秒02 / タイムレース 31秒1【昭和のゲーム祭】 - ニコニコ動画
地下室に連れ込んだ流れで速攻思いをとげてしまうヤンデレ系あかりちゃん - ニコニコ動画
『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』第2幕PV | 第2幕1月30日(金)劇場上映！ - YouTube
TVアニメ『29歳独身中堅冒険者の日常』キャラクターPV ｜アニャンゴ（CV：桑原由気） - YouTube
TVアニメ『29歳独身中堅冒険者の日常』キャラクターPV ｜ヴェロニカ・バリ（CV：伊藤静） - YouTube
【期間限定】『CITY THE ANIMATION』#1 本編映像 - YouTube
TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』Season1 Lyric Video collection - YouTube
【魔都精兵のスレイブ2】第2期キャラクターPV「羽前 京香（CV:鬼頭明里）」｜2026年1月8日放送&配信開始 #まとスレ - YouTube
映画「この本を盗む者は」MV | 主題歌：YUKI「Share」 - YouTube
照EP「Tiny Giant」 | ゼンレスゾーンゼロ - YouTube
シニガミ姫の絵本「ツギハギ人形と神子の少女」『シニガミ姫と異書館ノ怪物』 - YouTube
水炊き鍋＋アイスバイン pic.twitter.com/ovzEtp9O0o— ミヤギトオル (@mitume333) 2025年12月25日
洗濯機をまわす度に感動する pic.twitter.com/Pue9BWvTOf— 渡鍋ぽんず(be/ponzoo) (@be_pnz) 2025年12月23日
クリスマスプレゼントを開けて、Switch2を見た長女が｢え！サンタさん、Switch2抽選で当たったんだ…。超運いいね｣って言ってた - Togetter
【SEGA MARKⅢ ハイスクール！奇面組】時の河を超え 遥か遠い昭和をめざして【昭和のゲーム祭】 - ニコニコ動画
昭和100年記念 昭和のゲーム祭 開催中！！ ’25 12/25～12/31 - ニコニコ動画
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
クリストファー・ノーラン監督最新作『オデュッセイア』特報 - YouTube
町田ゼルビアの件について｜ポープウィリアム
内館牧子さん死去 77歳 脚本家 連続テレビ小説「ひらり」大河ドラマ「毛利元就」など手がける | NHKニュース | 訃報、文化・芸術・エンタメ、大相撲
【Ｊリーグ】ポンテは浦和レッズ優勝のラストピースだった キャリアの絶頂期を捧げたクラブ歴代最高のブラジル人 | web Sportiva (スポルティーバ)
【欧州サッカー】ベンゲルが見つけた世界最高のボランチ ヴィエラこそアーセナル無敗優勝「真のMVP」 | web Sportiva (スポルティーバ)
北中米W杯「絶対に失敗しないキャンプ地選び」とは？ その必須条件を過去大会の失敗に学ぶ「ホテルで一般客が…」「試合会場までの時間が…」 - サッカー日本代表 - Number Web - ナンバー
日本代表「北中米W杯でベストなキャンプ地」はどこ？ 2試合行う街・ダラスの“理想の施設”が実は「ポット1のあの強豪国」に取られそう問題 - サッカー日本代表 - Number Web - ナンバー
◆新商品（衣・食・住）
【松のや】しっとりやわらか「肉厚チキンムネかつ」発売｜松屋フーズ
【銀座コージーコーナー】2026年何事も“うま”くいく年になりますように！「午（うま）」をデザインした干支スイーツが12月30日から登場 | 株式会社銀座コージーコーナーのプレスリリース
360度回転、折りたたんでコンパクトにできるノートパソコンスタンドを発売｜サンワサプライ株式会社
