2026年03月10日 17時40分 試食

骨付きチキンがスプーンでほぐれるすき家の『炭火焼きほろほろチキンカレー』試食レビュー



牛丼チェーン店・すき家で、骨付きの炭火焼きチキンをのせた「炭火焼きほろほろチキンカレー」が2026年3月10日(火)から登場したので、さっそく食べに行ってきました。



炭火ほろほろチキンカレー | すき家

https://news.sukiya.jp/special/horohorochicken202603/index.html



すき家に到着。





CMキャラクターとして俳優・高橋文哉さんを起用し、「本日も、ほろほろ日和。」というキャッチコピーが使用されたポスターが壁面にかかっていました。





タッチパネルで注文を行います。ノーマルの「炭火焼きほろほろチキンカレー」のほか、派生メニューの「チーズほろほろチキンカレー」「ほうれん草ほろほろチキンカレー」「おんたまほうれん草ほろほろチキンカレー」も並んでいます。今回は炭火焼きチキンの味がシンプルに伝わりそうなノーマルの「炭火焼きほろほろチキンカレー」を並盛で注文しました。





注文から3分ほどで運ばれてきた「炭火焼きほろほろチキンカレー」。





大きな炭火焼きチキンがカレーライスの上に鎮座しています。





チキンはスプーンがすっと入る柔らかさ。





果物や野菜の甘みが溶け込んだという、かなりマイルドなカレーに炭火焼きの香ばしさがあるチキンがよく合います。





特製辛口ソースが付属するので、辛さは好みで調整してください。





辛口ソースは「どろソース」的な辛さで、カイエンペッパーなどとは異なるので、少しずつカレーソースと混ぜて味のバランスを取った方がベター。





チキンの肉は骨離れがよく、ほぼ残ることなく食べることができました。この価格設定としては、なかなか食べごたえのあるチキンカレーです。





「炭火焼きほろほろチキンカレー」は並盛が税込850円での販売です。

