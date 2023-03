「カップのどん兵衛よりうまい！」どん兵衛の袋麺版が爆誕したのでカップめん版と食べ比べてみた

・関連記事

新具材「炙り白謎肉」の炭火焼きのような香ばしさとうまみが塩で際立つ日清食品「カップヌードル ねぎ塩」試食レビュー - GIGAZINE



「チーズ」や「バター」で味の暴力を味わえる日清食品の「背徳の麺トリオ」を全部食べてみた - GIGAZINE



「最強」と銘打たれたどん兵衛「日清の最強どん兵衛 きつねうどん&かき揚げそば」を食べてみた - GIGAZINE



五香粉のほのかな風味と濃厚な玉ねぎのうまみが癖になる「ワンタンメンどんぶり 南京町監修 豚まん味中華そば」を食べてみた - GIGAZINE



モチモチ食感の麺にたらことバターのコクが絡む「たらこバター味焼そばモッチッチ」試食レビュー - GIGAZINE



強烈なバターのコクで追い飯まで完成度の高いエースコックの「罪な味 濃厚明太クリーム味ラーメン」試食レビュー - GIGAZINE



プリッとしたワンタンが6個も入ったエースコック「ワンタン麺の最高峰の店 八雲の一杯 ワンタン麺 白醤油味」試食レビュー - GIGAZINE



2023年03月16日 12時14分00秒 in 試食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.