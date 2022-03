2022年03月16日 10時42分 ソフトウェア

GoogleがSteamのゲームをChromebookでプレイ可能にする「Steam for Chrome OS」を発表

Googleが2022年3月15日に開催したゲーム開発者向け基調講演「Google for Games Developer Summit」の中で、ChromebookでSteamを動作させる「Steam for Chrome OS」のアルファ版の存在を明らかにしました。



Chrome OSはこれまでSteamをサポートしてこなかったのですが、ゲーム市場の過熱を受け、新たにGoogleは「Steam for Chrome OS」を開発していることを明らかにしました。ただし正式実装までのタイムラインや最小システム要件などの詳細については明かされておらず、Googleは「まもなくアルファ版をDev Channelにリリースする」とだけ語っています。



Googleは基調講演で「ゲームがAndroidの使用量を前年比50%増加させた」と述べており、ゲーム事業の人気の高まりを意識していることを示唆。月間アクティブプレイヤー数が1億3000万人超という人気のプラットフォームSteamを利用可能にすることで、Chromebookの売上を増やす狙いがあると見られています。



なお、SteamをChrome OSで動作させるプロジェクトの存在は2020年から明らかになっていましたが、具体的な開発のタイムラインなどは公開されていませんでした。2022年2月に行われたChrome OSの解析では、Chrome OSにおけるSteamの最小システム要件が「第11世代Intel Corei5またはi7プロセッサと、7GB以上のRAM」となっていましたが、今回の報道では「実際のリリースまでに要件が緩和されることも考えられる」とされています。