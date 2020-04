「BNA ビー・エヌ・エー」吉成曜監督＆シリーズ構成・中島かずきインタビュー、「獣人がいる社会」をどう描いたのか？

G: 先ほど、中島さんが入った時にはある程度キャラクターの設定が決まっていたという話でしたが、中島さんが脚本をやるにあたって、設定が決まっている場合の書きやすさや書きにくさというのはどうなのでしょうか。また、本作で特に気をつけたことはありましたか? 中島: そういう意味では本当にチャレンジでした。吉成さんたちが進めてた企画として、主人公の女の子が社会にぶつかって、社会の中で自分の居場所を探すんだ、みたいなことをやりたいという話が最初にありました。「自分が入ったことでブレさせてはいけない、自分が得意な方に持って行っちゃいけない」と思って、監督の意図をどれだけ汲んで、自分が助力できることは何だろうと考えて進めていたのは間違いないです。 G: 制作発表時、公式サイトにお二方のコメントが掲載されていて、「アニメ視聴者が最も気になっているタイトル『BNA ビー・エヌ・エー』に込めたお気持ちやお考えをお聞かせ頂けますでしょうか?」という質問に対し、吉成監督は「BNAはタイトルにBRAND NEW ANIMALと入っていますが、BEAST NEW AGEでもいいしBEING NEO ANIMALでもBEASTとDNAの合成でもいい、ただどんなものにも変化し得る新しい存在という意味では共通しています。タイトルに込めた思いは色々な囚われているものからの解放というのが一番大きくて、あとは本編を見た人がそれぞれで感じてくれればいいなと思っています」と答えています。この回答にある「色々な囚われているものからの解放」というテーマはどこから出てきたのでしょうか? 吉成: 中島さんからも「獣人というのは『自分がこうなりたい』というものになっている人たちなんだ」ということは言われたんです。

2020年04月07日 12時00分00秒 in インタビュー, アニメ, Posted by logc_nt

