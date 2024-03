クッキーを75秒で焼ける爆速クッキー焼成マシンが作り出される

・関連記事

「ブドウを電子レンジでチンするとプラズマが発生する」という現象の原因がついに明らかに - GIGAZINE



スマホやPCなどの電化製品から出る「電磁波」は人体に悪影響をおよぼすのか? - GIGAZINE



クッキー全20種類が食べ放題の「ステラおばさんのクッキー」関西初上陸で全種攻略してきた - GIGAZINE



「ステラおばさんのクッキー」食べ放題店舗で全16種類のクッキーを制覇してみた - GIGAZINE



2024年03月13日 23時00分00秒 in ハードウェア, 動画, 食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.