アップル100％のアップルパイを作る試み、砂糖も小麦粉もバターも使わない
アップルパイにはリンゴ以外に砂糖や小麦粉、バターなどの材料が含まれています。YouTubeチャンネルのAtomic Shrimpは大量のリンゴが手に入ったことを切っ掛けにリンゴ100％のアップルパイを作る挑戦を行いました。
100% Apple. This Apple Pie Contains Only Apples - YouTube
友人から大量のリンゴを受け取ったAtomic Shrimp。
まずはリンゴを輪切りにして乾燥させ、ドライアップルを作ります。
ドライアップルを粉砕。
アップルパウダーができました。これは後でパイ生地を作る際に使います。
続いて、パイの中に入れるアップルフィリングを作ります。用意したのは100％アップルジュース。
ドライアプルにアップルジュースを染み込ませます。
ふやけたドライアップルを角切り。
鍋で煮込みます。通常のレシピだと砂糖やスパイスを投入するところですが、今回は100％アップルにしたいので投入しません。
しっかり煮込んでアップルフィリングが完成。
次に、パイ生地を作ります。まず、アップルパウダーにアップルジュースを少量加えます。
混ぜると硬めの固体状になります。
引き延ばして生地にします。打ち粉にもアップルパウダーを使用。
めん棒で延ばします。
生地の完成。
皿に生地を置き、その上にアップルフィリングをのせます。
もう1枚の生地でフタをします。
形を整えて、表面にアップルジュースを塗ってからアップルパウダーを振りかけ、フォークで周囲に跡を付けます。
中身が沸騰して生地が崩れるのを防ぐために、真ん中に切れ込みを入れます。
低めの温度でじっくり焼きます。
崩れずに焼けました。
裏返して、カリカリ食感を加えるために砕いたドライアップルをトッピング。
さらに、高温で焼き上げます。
これで100％アップルパイの完成です。
慎重に切り分け。
柔らかいアップルフィリングと硬めの生地で食感は通常のアップルパイと同様に仕上がったとのこと。味はもちろん100％アップルでした。
・関連記事
「ペヤング アップルパイテイストやきそば」という未知なる味が登場、普通のペヤングと食べ比べてみた - GIGAZINE
アップルパイ専門店「グラニースミス」が兵庫・西宮ガーデンズに関西初オープンしたので限定の「塩キャラメル アップルパイ」を食べてきた - GIGAZINE
無料で浜松名物「うなぎパイ」の製造現場を見られる「うなぎパイファクトリー」に行ってきました - GIGAZINE
・関連コンテンツ
You can read the machine translated English article An attempt to make an apple pie made ent….