声だけで衝撃を加えずワイングラスを割ることができる原理とは？

・関連記事

「ガラスが割れる速度」と「弾丸の速度」はどちらが速いのかをスローモーション動画で検証 - GIGAZINE



発射された弾丸は何枚のガラスを貫通できるのか?をハイスピードカメラで捉えた衝撃のムービー - GIGAZINE



ジャネット・ジャクソンのヒット曲を再生すると古いHDDがクラッシュする脆弱性が話題に - GIGAZINE



「低音を聞くと人は踊りたくなる」という研究結果が示される - GIGAZINE



火星の音速は地球よりも遅いことが確認される、音の高さによって速さが異なることも判明 - GIGAZINE

2023年03月09日 19時00分00秒 in サイエンス, 動画, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.