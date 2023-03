「Google グループ」はGoogleから放置されており、ただ死にゆくのみであるという指摘

Googleが無料で提供しているコミュニケーションサービス「 Google グループ 」は、ディスカッションのためのコミュニティ構築に使われたり、メーリングリストとして使われたりしています。ソフトウェアエンジニア向けのコンサルタントとして働いているアンドリュー・ヘルワー氏は、Google グループの基本的な機能に問題があることを指摘し、その原因や対策について詳しく論じています。 Google Groups has been left to die - https://ahelwer.ca/post/2023-03-08-google-groups/

・関連記事

Googleにサイトを全消去されたかわいそうなサイト - GIGAZINE



Googleが出会い系サービス「Google Romance」開始 - GIGAZINE



Google、オンラインピザ作成サイト「Google Pizza」を開始 - GIGAZINE



Googleのオフィスに潜入写真 - GIGAZINE

2023年03月09日 20時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.