2022年03月09日 08時00分 メモ

ウクライナ語とロシア語はどれだけ似ているのか?

by Gerry Popplestone



ロシアのプーチン大統領はウクライナ人とロシア人には「歴史的一体性」があると主張して、言語の同一性もそこに含めています。ウクライナ語とロシア語は同じキリル文字を用いていますが、歴史を見るとウクライナは独立した国家・言語を持っていると、シェフィールド大学でスラブ学を研究するニール・ベルメル教授が解説しています。



Ukrainian and Russian: how similar are the two languages?

https://theconversation.com/ukrainian-and-russian-how-similar-are-the-two-languages-178456



ベルメル教授によると、ウクライナ語とロシア語は「スラヴ語派」の中でも、ポーランド語、チェコ語、ブルガリア語などとは違う「東スラヴ語群」に分類される言語で、かつては「同じ言語の方言同士」ぐらいの関係だったと考えられるとのこと。



しかし、東スラヴ人国家だったキエフ大公国(キエフ・ルーシ)が12世紀から13世紀にかけて崩壊。ウクライナの地は16世紀までリトアニア大公国およびポーランド・リトアニア共和国の影響下にあり、特にポーランドが領土の「ポーランド化」を進めたため、ウクライナ語にかなりの量のポーランド語の語彙(ごい)が取り込まれました。一方、ロシアの前身にあたるモスクワ大公国、そしてロシア帝国では東方地域との接触や移民、そして西欧各国からの技術や文化の輸入があって、今のロシア語が形作られていきました。





ロシアがウクライナを支配するようになった18世紀ごろ、ロシアとウクライナの言葉はそれほど密接な関係ではなく、単語やつづりに加えて、音や文法にも大きな変化が生じていたそうです。ロシア語とウクライナ語はともにキリル文字を使用し、発音の特徴でも他のスラブ諸国に比べると多くの共通点があります。一方で、ウクライナ語にはロシア語で用いられるキリル文字の中で4文字が欠落しており、また反対にロシア語ではウクライナ語で用いる4つの文字が抜けています。



ウクライナ語とロシア語の語彙は「約62%共有している」と言われるそうです。この数字は、同じ計算方法での英語とオランダ語の語彙共有量とほぼ同じであることから、ベルメル教授は、共通部分があるからといって「同じ言語」と呼ぶことは難しいと述べています。その他、「同じように見えて異なる意味を持つ言葉」も両言語間で存在しており、言語を共有していると勘違いされがちな原因だとベルメル教授は指摘します。



ロシア語とウクライナ語は同じ祖先の言語から生まれています。また、ウクライナ国民の30%はロシア語を母語としているという調査があったり、非常に近い言語として共存し「スルジク」と呼ばれる混成語がウクライナの多くの地域で使われていたりと、類似性は多く認められます。しかしベルメル教授は、「ロシア語とウクライナ語の類似性から、両言語が別個の存在であることや、『1つの言語である』と主張する政治的な意味合いを見失ってはならない」と訴えています。