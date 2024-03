OpenAIがハリウッドにムービー生成AI「Sora」を売り込んでいると報道される

大規模言語モデルの GPT や画像生成AIモデルの DALL-E を開発するOpenAIが、テキストからムービーを生成するAIの「 Sora 」を2024年2月に発表しました。そんなSoraについて、OpenAIはハリウッドの映画スタジオやメディア幹部、タレントエージェンシーと会合をして、Soraを映画制作に使うよう売り込んでいるとBloombergが報じています。 Bloomberg - Are you a robot? https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-22/openai-courts-hollywood-in-meetings-with-film-studios-directors

2024年03月25日 20時00分00秒 in ソフトウェア, 動画, Posted by log1e_dh

