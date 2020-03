世界最大のポルノサイトPornhubが有料サービスを全ユーザーに無料提供、「Stayhomehub」へ改名も

1日来訪者数が1億2000万人以上という世界最大のポルノ動画配信サイトである Pornhub が、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大を受けて、世界中のPornhubユーザーに自宅待機させるべく、一部地域で行っていた「 有償プレミアムサービスの無料開放 」を、期間限定で全ユーザーに対して行うと発表しました。 Help Flatten the Curve https://jp.pornhub.com/stayhome Pornhub COVID-19 Announcementのブログ - Free Porn Videos & Sex Movies - Porno, XXX, Porn Tube and Pussy Porn https://jp.pornhub.com/blog/9821 Pornhubでは、月額9.99ドル(約1100円)、年額で95.88ドル(約10700円)を支払うことで、動画のダウンロードや広告表示のオフ、プレイリスト機能などの特典が得られるプレミアムサービスに登録できます。このプレミアムサービスは、COVID-19の感染拡大規模が特に大きいイタリア・フランス・スペインのユーザーを対象に、2020年3月中旬から無償提供されていました。 人気ポルノサイトPornhubが新型コロナウイルス流行による全土封鎖中のイタリアで「プレミアムサービス」を無料提供 - GIGAZINE

・関連記事

人気ポルノサイトが「新型コロナウイルス」による影響を公表、パンデミック後にアクセスが最も増えた国は? - GIGAZINE



人気ポルノサイトPornhubが新型コロナウイルス流行による全土封鎖中のイタリアで「プレミアムサービス」を無料提供 - GIGAZINE



人気ポルノサイトPornhubが匿名かつ安全にポルノ動画を閲覧可能な「Torミラーサイト」を開設 - GIGAZINE



世界最大のポルノサイトPornhubが「2019年アクセス統計」を公開、2019年を象徴する単語は「素人」「エイリアン」検索数トップは「日本人」「ヘンタイ」 - GIGAZINE



世界最大のポルノサイトが成年向けコンテンツを禁止したTumblrを買収したがっている - GIGAZINE



ポルノサイトを開くとヒンドゥー教の荘厳なマントラが流れてユーザーの改心を促すアプリ「Har Har Mahadev」が開発されている - GIGAZINE

2020年03月25日 11時03分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.