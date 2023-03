GPT-4やPaLMなどの大規模言語モデルは規模が大きくなると突然予想外の能力を開花させることがある

The Unpredictable Abilities Emerging From Large AI Models | Quanta Magazine https://www.quantamagazine.org/the-unpredictable-abilities-emerging-from-large-ai-models-20230316/ 大規模言語モデルは規模が大きくなるほど、必要な演算リソースは増えるものの、より複雑な推論をこなすことが可能になり、文章生成の精度が上がるとされています。これまでは規模が大きくなることで既知のタスクパフォーマンスが向上すると思われていましたが、それだけではなく、これまで不可能だと思われていたタスクも処理できるようになることがあるということが明らかになっています。 ただし、こうしたAIの創発がなぜ起こっているのかは、AIの研究者や開発者にもまだわかっていません。

2023年03月25日 12時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

