2026年03月25日 19時00分 メモ

GitHubが海賊版アニメ視聴ツールのリポジトリとフォークを900件以上削除、ただし「DRM回避行為」の主張は否定

by Reiterlied



GitHubがアニメを違法に視聴するツールに関連した900以上のリポジトリとフォークを削除しました。これはCrunchyrollやVIZ Mediaなどの権利者を代表するRemove Your Media LLCによる削除要請を受けた措置です。



raw.githubusercontent.com/github/dmca/refs/heads/master/2026/03/2026-03-23-crunchyroll.md

https://raw.githubusercontent.com/github/dmca/refs/heads/master/2026/03/2026-03-23-crunchyroll.md



GitHub Nukes 900+ Anime Piracy Repos and Forks, But Rejects 'Circumvention' Claims * TorrentFreak

https://torrentfreak.com/github-nukes-900-anime-piracy-repos-and-forks-but-rejects-circumvention-claims/



今回の削除要請は、月間1億5000万回以上の訪問数を記録していた海賊版サイト「HiAnime」が閉鎖された時期に重なって行われたものです。対象となったリポジトリには、HiAnimeのストリームへのアクセスを可能にするaniwatchやaniwatch-api、さらにMegaCloudの動画抽出に必要な暗号鍵を配布していたMegacloudKeysなどが含まれています。これには、他の海賊版サイトがアニメ作品を配信するために利用できる非公式のAPIツールも含まれていました。





GitHubが公開した文書によると、今回の通知はデジタルミレニアム著作権法(DMCA)の1201条、すなわちDRM(デジタル技術的保護手段)を回避する行為やツール提供を禁止する「回避禁止条項」に基づく主張を含むものでした。



Remove Your Media LLCは、問題となったツールがCrunchyrollやFunimation、VIZ Mediaなどの正規配信サービスが導入している購読制のペイウォール、DRM、地域制限、認証システムといったアクセス制御を実質的に回避する技術にあたると主張。こうしたツールはMegaCloudやHiAnimeといった海賊版インフラからストリーミングURLを抽出し、正規のライセンスプラットフォームを介さずにアニメ作品へ到達する経路を自動化していると説明しています。



これに対しGitHubは、DRM回避行為であるという主張については「正当な申し立てと認めるだけの十分な情報はない」と判断して否定。一方で、その他の著作権侵害の申し立ては有効であると結論づけ、結果的にリポジトリの削除に踏み切ったと述べています。GitHubが公開した文書には、報告されたネットワークが100件を超えるリポジトリ群で構成されており、申立人が親リポジトリと同程度にフォークの大半またはすべてが権利侵害に当たると主張したため、親リポジトリを含めて939件を処理したと報告しました。





なお、海賊版に詳しいニュースメディアのTorrentFreakは、今回の事案は過去にGitHubが削除を撤回したyoutube-dlの件とは異なるようだと論じています。



GitHubが動画ダウンロードプロジェクト「youtube-dl」復活を決定 - GIGAZINE





通知文では、今回削除されたツールの対象がCreative Commonsやパブリックドメイン、ユーザー生成コンテンツのような合法的な用途を持つサービスではなく、海賊版コンテンツのみを扱うインフラであることを強調。「HiAnimeが商業アニメ作品のみを扱い、これらのツールも正規の配信サービスへの支払いを経ずに作品へアクセスするために設計されている」と述べ、youtube-dlのようなツールとは明確に目的が異なるという見解を示しています。

