世界規模でコーヒー豆不足が発生、「過去最高の生産量」にもかかわらずなぜ？

コーヒーは世界中で親しまれている飲み物ですが、インドのビジネス・金融メディアである BloombergQuint は2021年3月23日に、「世界各地でコーヒー豆の供給不足が起こっている」と報じました。コーヒー豆の生産量が減ったわけではないにもかかわらず供給不足が起きている原因は「世界的な輸送用コンテナ不足」だとのことです。 The World Is Facing a Coffee Deficit in Supply Chain ‘Nightmare’ https://www.bloombergquint.com/business/coffee-trade-reeling-from-virus-faces-nightmare-freight-snags

2021年03月25日 17時00分00秒 in 食, Posted by log1h_ik

