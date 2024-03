「MacBook Airを使うと口の中に奇妙な味がする」という謎現象が報告される

海外メディアMacRumorsのフォーラムに「M3チップ搭載13インチMacBook Airを使っていると、口の中に金属的な味がする」という報告が投稿されました。投稿したユーザーによると、他のマシンを使っている際は味を感じないそうです。 Weird taste in mouth when using midnight 13" m3 air | MacRumors Forums https://forums.macrumors.com/threads/weird-taste-in-mouth-when-using-midnight-13-m3-air.2422177/ MacRumorsのフォーラムに投稿されたerkanasu氏による謎現象の報告が以下。erkanasu氏は「M3チップ搭載13インチMacBook Airのミッドナイトモデル」を真夜中に10分以上使用したあと、口の中にザラザラするような金属的な味が感じられたとのこと。erkanasu氏はMacBook Airを電源に接続せずにバッテリー駆動で使用しており、MacBook Airを再起動しても同様に奇妙な味が感じられたそうです。もちろん、erkanasu氏はMacBook Airを舌で舐めているわけではなく、一般的な使い方をしているだけです。

2024年03月25日 06時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

