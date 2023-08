2023年08月24日 13時00分 ハードウェア

Appleのハイエンドヘッドホン「AirPods Max」を長時間装着すると結露が発生して故障するという報告が相次ぐ



Appleが2020年12月に発売したハイエンドヘッドホン「AirPods Max」において、「汗をかくとイヤーカップ内に結露が発生し、故障が発生する」との報告が相次いでいます。



‘Condensation Death' Is Breaking $550 AirPods Max and Driving Users Nuts

Is AirPods Max 'Condensation Death' a Widespread Issue? Report Offers Conflicting Evidence - MacRumors

Sweat can cause Apple's $550 AirPods Max to malfunction or fail

ユーザーが汗をかいたままAirPods Maxを長時間装着した場合、ヘッドホン内に結露が発生し、水に濡れたことで誤作動や故障が発生する可能性があることが、オンライン上で複数のユーザーから報告されています。



“AirPods Max condensation won’t damage the drivers!!”



The condensation in question: pic.twitter.com/rUKwBOWYjk — Michael  (@NTFTWT)



AirPods Max内に発生した結露による影響としては、「突然電源がオフになる」「デバイスとの接続に失敗する」「音楽再生ができなくなる」「工場出荷時の状態に戻すことを余儀なくされる」「オーディオ品質が低下する」といったものが報告されています。





一部のユーザーは内部にテープを貼ることで結露の発生を防止しているとのこと。





別のユーザーは、AirPods Maxを使用しないときはイヤーカップを乾燥剤とともに保管していることを報告しています。





AirPods Maxにおける結露トラブルの問題は、2020年の発売当初の時点で一部のユーザーから報告されていましたが、2023年の記録的猛暑や製品自体の劣化により、結露トラブルを報告するユーザーの数は増加しています。



2021年にはこの問題についてAppleに対し(PDFファイル)集団訴訟が提起されています。原告側は「AirPods Maxのイヤーカップ内に結露が蓄積する問題は、潜在的で重大な欠陥です。多くの場合、通常の使用の場合でもわずか1時間または数時間後に結露が発生します」と主張しています。





一方でAppleの弁護士は、原告側の「通常の使用」について異議を唱えています。Appleの弁護士によると、原告はイヤーカップ内の結露がどのような場合に発生するかについての詳細を明かさなかったとのこと。Appleの弁護士は「結露が発生したと主張するユーザーの多くは、ヘッドフォンを長時間着用して運動していたと述べています」と語り、あくまで原告側の「通常の使用」が一般的な用途から外れていたことを主張しています。なお、記事作成時点で原告側とAppleの間での和解には至っていません。



Appleの弁護士はユーザーに対して「AirPods Maxは防水・耐水性能を備えていません」「開口部に湿気が入らないようにしてください」と述べています。



修理業界のコンサルタントのジャスティン・アシュフォード氏は「結露の問題はAirPods Maxに限らず、耳を完全に覆うタイプであるオーバーイヤーヘッドホン特有の問題です」と述べています。一方で海外メディアの404Mediaは、AirPods Maxにおいて結露トラブルが多発する原因は、イヤーカップがアルミニウムで作られているためではないかと推測しています。





404Mediaによると、イヤーカップがアルミニウムで作られている場合、ユーザーが装着している間はカップへの空気の流れが遮断されるとのこと。加えて熱伝導率が高いアルミニウムは、空気や人の頭よりも冷たくなりやすいことから湿気や結露が発生しやすいのではないかと推測しています。



なお、記事作成時点でAppleはこの問題について公式のコメントを発表していません。