何もしていないのに突然「Apple Vision Pro」のガラスにヒビが入ったとの報告が相次ぐ、修理費はなんと12万円

Apple Vision Proを落としたり物をぶつけたりしていないにもかかわらず、本体のフロントガラスに亀裂が入ってしまったと、複数のユーザーが報告しています。 Handful of Apple Vision Pro Units Develop Identical Crack in Cover Glass - MacRumors https://www.macrumors.com/2024/02/23/apple-vision-pro-front-glass-cracked-reports/ Apple関連メディアのMacRumorsによると、Apple Vision Proのフロントガラスに亀裂が入る問題が最初に報告されたのは、Apple Vision Proがリリースされてから3日が経過した2024年2月6日だとのこと。掲示板型ソーシャルニュースサイト・Redditへの投稿で、Apple Vision Proユーザーは、「ベッドの外では一度も使用していませんでしたし、使用していない間は常にカバーを付けて、ユニットを床に落とすようなことは一度もありませんでした」と述べています。

2024年02月28日 06時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1l_ks

