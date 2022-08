「理由もなくM1搭載MacBook Airの画面が割れた」との訴えに同意の声が多数、集団訴訟も提起される

Appleのサポートコミュニティに投稿された、「はっきりとした原因もないのに画面が割れた」との経験談に「私のも」という書き込みが多数寄せられ、話題になっています。 MacBook Air M1 screen crack for no appare… - Apple Community https://origin-discussions2-us-dr-prz.apple.com/en/thread/252794122 あるMacBookユーザーは2021年5月に、Appleのサポートコミュニティで「明白な理由もなくMacBook Air M1の画面にひびが入った」と訴えました。そのユーザーによると、以前に使っていたMacは10年間何の問題もなく使うことができていたとのこと。しかし、投稿から半年前に購入したMacBook Airを使おうと画面を開いたところ、スクリーンの右側に小さなひび割れが2カ所入っているのが見つかりました。

・関連記事

Appleの「セルフサービス修理プログラム」を使って自分の手でiPhoneを修理した感想 - GIGAZINE



わずか4カ月でApple Watchのバッテリーがダメになり修理交換しようとしたら端末料金満額を支払わされた話 - GIGAZINE



Apple製品の平均寿命がわかるグラフが公開される - GIGAZINE



AppleがMacBookのバタフライキーボードを巡る集団訴訟で和解に合意し5000万ドルを支払い - GIGAZINE



ビシビシに画面が割れたiPhoneをAppleCare+で交換修理してみました - GIGAZINE

2022年08月16日 21時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.