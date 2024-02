新型コロナ後遺症で集中力や記憶力が低下する「ブレインフォグ」の原因は脳血管からの出血であることが判明

Leaky Blood Vessels: Underlying Cause of Long COVID “Brain Fog” Discovered https://scitechdaily.com/leaky-blood-vessels-underlying-cause-of-long-covid-brain-fog-discovered/ COVID-19に感染した大多数の人は数日で完全に回復しますが、感染から12週間以上にわたって疲労感、息切れ、記憶力や思考力の低下、関節・筋肉の痛みなどの症状が続く場合、ロングCOVIDであると考えられます。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の後遺症には、「 ブレインフォグ 」と呼ばれる頭の中に霧やもやがかかったようになり、思考や集中力が鈍くなる症状が存在します。このブレインフォグの原因が、脳血管からの出血であることが判明しました。 Blood–brain barrier disruption and sustained systemic inflammation in individuals with long COVID-associated cognitive impairment | Nature Neuroscience https://www.nature.com/articles/s41593-024-01576-9

・関連記事

新型コロナの回復後も疲労や認知機能の低下が続く「ロングCOVID」は血液に焦点を当てた治療が有効な可能性 - GIGAZINE



新型コロナ後遺症で頭がぼーっとして集中できなくなる「ブレインフォグ」を既存の薬で治療する方法が報告される - GIGAZINE



「安価な糖尿病治療薬で新型コロナの後遺症であるロングCOVIDのリスクを40%軽減できる」という研究結果、肥満でない人にも有効な可能性 - GIGAZINE



新型コロナの後遺症の影響は「計り知れないほど大きい」と研究者が語る - GIGAZINE



新型コロナの後遺症であるロングCOVIDに伴う認知機能の低下「ブレインフォグ」は血栓に関連している可能性が示される - GIGAZINE



2024年02月27日 23時00分00秒 in サイエンス, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.