Apple Vision Proの修理費が最大35万円超にもなることが明らかに



2023年6月に発表され、アメリカでは2024年2月2日に発売されるApple初のARヘッドセット「Vision Pro」のApple公式による修理費が、最大で2399ドル(約35万5000円)にもおよぶことが明らかになりました。Vision Proの販売価格は3499ドル(約51万8000円)であるため、修理費用が本体価格の約70%となることになります。



How much does it cost to repair Apple Vision Pro

https://appleinsider.com/articles/24/01/19/damaged-apple-vision-pro-repairs-cost-up-to-2399



アメリカでは2024年2月2日(金)に発売されるVision Proは、2024年1月19日(金)5時から予約受付を開始しています。これに伴い、Appleは公式の修理サービスにVision Proを追加しました。



Apple Vision Pro Repair & Service - Apple Support

https://support.apple.com/apple-vision-pro/repair





Apple公式の修理サービスによると、Vision Pro向けの修理サービスで受けられるのは「Cracked cover glass」(カバーガラスの損傷)と「Other damage」(その他損傷)の2つのみ。



「カバーガラスの損傷」の場合、推定修理費用は799ドル(約11万8000円)で、AppleCare+に加入している場合の推定修理費用は299ドル(約4万4000円)になります。





一方で、「その他損傷」の場合、推定修理費用は2399ドル、AppleCare+に加入している場合の推定修理費用は299ドルです。





これとは別に、Apple公式の修理サービスページにはVision Proのバッテリー交換サービスについても記載があり、「Apple Vision Proのバッテリーを有料で交換できます。通常の使用によって消耗したバッテリーは保証の対象外です。AppleCare+に加入していて、製品のバッテリー残量が元の容量の80%未満である場合、製品は追加費用なしでバッテリー交換の対象になります。」と記されています。



iPhoneなどのその他Apple製品の場合、バッテリーの交換費用が明確に記されていますが、Vision Proの場合は記事作成時点では交換修理費用が明示されていません。





なお、Vision Proでは交換用バッテリーが別売りされており、その価格は199ドル(約2万9000円)です。



Apple Vision Pro Battery - Apple

https://www.apple.com/shop/product/MW283LL/A/apple-vision-pro-battery





なお、発売に先駆け一部のメディアがVision Proの先行体験を行っており、どのような評価になっているのかは以下の記事を読めばわかります。



