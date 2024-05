Raspberry Pi 5にM.2 SSDを接続できる公式HAT「Raspberry Pi M.2 HAT+」が登場

M.2 Mキー対応機器をRaspberry Pi 5に接続するためのアドオンボード「 Raspberry Pi M.2 HAT+ 」が発売されました。データ転送速度は最大500MB/秒で、価格は12ドル(約1880円)です。 M.2 HAT+ on sale now at $12 - Raspberry Pi https://www.raspberrypi.com/news/m-2-hat-on-sale-now-for-12/ Buy a Raspberry Pi M.2 HAT+ – Raspberry Pi https://www.raspberrypi.com/products/m2-hat-plus/ Raspberry Pi 5はRaspberry Piシリーズで初めて PCI Express(PCIe) に対応したモデルです。 Raspberry Pi 5にM.2対応機器を認識させるにはPCIeをM.2に変換するボードが必要ですが、これまでRaspberry Pi公式の変換ボードは出ていませんでした。

2024年05月15日 21時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1p_kr

